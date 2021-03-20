В Украине три дня подряд более 15 тысяч заболевших COVID-19: свежая статистика

В Украине на утро субботы, 20 марта, зафиксировали 15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, что на 558 новых случаев меньше, чем за сутки раньше. В частности, заболели 797 детей и 367 медработников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 4369 человек (на 75 меньше, чем сутки ранее);

летальных исходов - 260 (на 2 меньше, чем сутки ранее);

выздоровели - 5190 человек (на 598 больше, чем сутки ранее);

осуществлено тестирований за сутки - 114 719 (в том числе методом ПЦР - 50800, методом ИФА - 23398, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 40521).

За все время пандемии в Украине

заболело - 1535218 человек;

выздоровели - 1253972 лица;

летальных исходов - 29 775;

проведения ПЦР-тестов - 7624537.

Как сообщал "Телеграф", Украина занимает 8 место в мире и 4 в Европе по количеству новых случаев заражения коронавирусом.