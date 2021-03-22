Беспорядки на Банковой: в МВД объяснили, почему силовики не помешали протестующим

В полиции прокомментировали беспорядки у Офиса президента Украины. Силовики не желали провоцировать демонстрантов и привести ситуацию к кровопролитию.

Так на своей странице в facenook написал спикер МВД Артем Шевченко.

"Анализ публичной и оперативной информации субботы показал, что будут, "движевать" и "зажигать". Прогнозировали, что сооружению, скорее всего, будет нанесен определенный вред. Но цели, сил и возможностей ее частично или полностью уничтожить или захватывать правонарушители не имели. Следовательно, был выбор: позволить им безобразничать или прекращать правонарушение полицейскими мероприятиями принуждения, в частности физической силой", - сообщает спикер.

По его словам, на момент акции в районе ОП было несколько тысяч полицейских, которые в любой момент могли вмешаться. Однако, поскольку организаторы митинга специально шли на столкновения с полицией, силовики решили не поддаваться на провокацию.

"В таком случае неминуемо были бы потерпевшие как среди полиции (гвардии) так и среди участников акции. Большинство из них все-таки протестовали мирно, за что им большая благодарность", - отметил спикер.

Напоним, сторонники осужденного одесского активиста Сергея Стерненко в субботу, 20 марта, вечером устроили погром у Офиса президента. Участники акции требовали освободить Стерненко, уволить генпрокурора Ирину Венедиктову и главу МВД Арсена Авакова. Полиция не вмешивалась.