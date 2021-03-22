ДТП с украинским автобусом в Польше: новые данные о состоянии пострадавших и видео с места

Причиной аварии в Польше с участием украинского автобуса в понедельник, 22 марта, где дин человек погиб и четверо получили травмы, стала плохая погода.

Об этом сообщил генконсул Украины в Люблине Василий Павлюк.

"Сейчас наш консул работает в Ярославе в полиции. Также он общается с четырьмя нашими гражданами, которых отправляют в Украину. Пока следствие продолжается. Предварительной причиной аварии стала скользкая дорога", - пояснил он.

По его словам, в автобусе ехали украинцы из Ивано-Франковска и Черновцов.

"Я пока не могу назвать, откуда пострадавшие. Зато скажу, что те люди, которые возвращаются сейчас в Украину, - из Черновцов и Ивано-Франковска", - уточнил генконсул.

Что касается состояния пострадавших и личности погибшего, то Павлюк сказал следующее: "Погиб водитель, находившийся не за рулем. Тот, который был за рулем, сейчас в больнице в Перемышле. Там еще два человека, еще два в других госпиталях. Состояние одной женщины достаточно тяжелое, завтра ей планируют делать операцию, у нее тяжелая травма головы".

Что касается других пострадавших, то у них переломы конечностей, ушибы, "но ничего критичного".

Также главная инспекция автомобильного транспорта Польши опубликовала видео, на котором видно, что автобус уже был отбуксирован на проезжую часть. Видно, что удар был такой силы, что им практически снесло кабину.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Польше 6 марта пассажирский автобус, выполнявший рейс по маршруту "Познань-Херсон", слетел с дороги и перевернулся. В салоне находилось 57 человек, из них два водителя. Все они граждане Украины. В результате ДТП два человека погибли на месте, еще трое - уже во время спасательной операции. Девять человек получили тяжелые травмы.