В полиции выдвинули обвинения организатору погрома на Банковой

В полиции завели уголовное дело против лидера общественной организации "Гонор" Сергея Филимонова, обвиняемого в организации беспорядков под Офисом президента. Мужчине инкриминируют "Групповое хулиганство".

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

"23 марта, следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса президента Украины, состоявшейся 20 марта", - отметили в ведомстве.

Позже telegram-канал "Бабель" назвал имя мужчины, которому выдвинули обвинение – Сергей Филимонов.

Отметим, Сергей Филимонов ранее возглавлял киевское отделение политической партии "Национальный корпус". Воевал в полку Национальной гвардии "Азов" и был активным футбольным хулиганом.

Добавим, по словам заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко, уже готовится целый ряд обоснованных подозрений, каждое из которых будет подкреплено видеозаписью с указанием - кто, в какой момент, что сделал.

Также напомним, в день акции сторонников осужденного активиста Сергея Стерненко в Киеве под Офисом президента Украины в субботу, полиция задержала одного из наиболее активных ее участников – Влада Сорда.