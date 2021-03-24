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Была бухгалтером и любила свою работу: что известно об умершей под Одессой военной

Была бухгалтером и любила свою работу: что известно об умершей под Одессой военной
08:59 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Военная, которая 23 марта скончалась посреди улицы в пгт. Черноморском, Лиманского района Одесской области, была старшим солдатом и служила бухгалтером. Днем ранее она прошла вакцинацию.

Об этом 23 марта сообщили в Фейсбуке Одесской ОГА.

Согласно данным администрации примерно в 17:20 вечера женщина потеряла сознание на улице и умерла до прибытия медиков. По факту смерти военной полиция ВСУ проводит расследование.

В ОГА подтвердили, что Инна Нарожная прошла вакцинацию 21 марта вместе с личным составом воинской части. В тот же день привились еще 120 человек, которые сейчас чувствуют себя хорошо. Причиной гибели военной могли стать осложнения, поскольку у нее имелись ряд хронических заболеваний.

Погибшая была старшим солдатом и служила бухгалтером в военной части А3880, которая представляет собой ракетно-зенитный полк в поселке Черноморском.

Судя по информации в соцсети женщины, непохоже, что у нее была семья - все фотографии с коллегами. Проанализировав ее многочисленные фото в форме, можно предположить, что она любила свою роботу.

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Стоит напомнить, что ранее в ВСУ рассказали, что после вакцинации жалоб от погибшей на плохое самочувствие не поступало.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Украина, ВСУ, Вакцинация, Covid-19, CoviShield.
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