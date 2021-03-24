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В Нью-Йорке коронавирус забрал жизнь 103-летней Заслуженной артистки Украины: что о ней известно

В Нью-Йорке коронавирус забрал жизнь 103-летней Заслуженной артистки Украины: что о ней известно
11:55 Сегодня Телеграф

Печальной новостью о смерти за океаном легендарной крымскотатарской актрисы Мерьем Ибраимовой поделилась на своей странице в соцсети историк и журналист, кандидат политических наук Гульнара Бекирова, поддерживавшая дружеские отношения с семьей бывшей соотечественницы. И эксклюзивно поделилась с "Телеграфом" своими воспоминаниями о ней.

"Мерьем Ибраимова считается легендой крымскотатарского театра, – рассказывает Гульнара Бекирова. – Родилась она 28 февраля 1918 года (хотя в некоторых источниках встречаются ошибочные даты – 1919 и даже 1920 годы) в Акмесджиде, нынешнем Симферополе. Рано осиротев, училась в школе-интернате, а в 1933 году поступила в театральное училище при Крымском государственном татарском театре – так он назывался при создании в 1923 году. Затем служила в нем, играла разные роли, став одной из ведущих молодых актрис труппы".

Кроме того, Мерьем вела общественную деятельность, избиралась депутатом горсовета, а в 1940 году была делегатом 1-й Всесоюзной конференции молодежи в Москве. Примечательно, что крымскотатарский театр делил сцену с театром русской драмы, порой артисты даже ставили на двух языках одни и те же спектакли. Это были такие известные постановки как "Бахчисарайский фонтан", "Лейли и Меджнун ", "Принцесса Турандот" и другие. Существовал театр вплоть до трагического дня депортации в мае 1944-го года.

По словам Гульнары, Мерьем Ибраимова с коллегами была депортирована в Таджикистан, где была вынуждена работать на заводе по обогащению урановой руды, сортировали ее вручную. Она была замужем за художником и актером Сеит-Халилом Османовым, которого впоследствии в 1950 году репрессировали, как и многих других деятелей крымскотатарской культуры, и дали очень большой срок.

"Улькер Османов, в семье которого я останавливалась, будучи в командировке в США в 2019-м году, их сын, – продолжает рассказ историк. – Там, в Средней Азии, все крымские татары мечтали об исторической родине. В конце 1980-х годов, после долгих лет борьбы, наконец началось массовое возвращение крымских татар в Крым".

Подруга Мерьем еще по довоенному крымскотатарскому театру, актриса Айше Диттанова страстно мечтала о возрождении национального театра на родине. Она приехала в Крым и приложила массу усилий, чтоб возродить крымскотатарский театр. В этом сложном деле ей помогали ее соратники и единомышленники – художник и режиссер Сеит-Халил Османов, композитор Ильяс Бахшиш, участник национального движения Муксим Османов. Ее подруга Мерьем Ибраимова также вернулась в Симферополь и снова вышла на театральные подмостки, хотя уже была в почтенном возрасте.

"Первым спектаклем возрожденного театра был легендарный спектакль "Арзы къыз" – из репертуара еще додепортационного театра, который шел множество раз в Крыму. И Айше Диттанова, и Мерьем Ибраимова приняли участие в триумфальной премьере. Мерьем-ханум, несмотря на солидный возраст, играла и в других спектаклях: "Алим", "Женитьба", "Ходжа Насреддин", "Аршин мал алан", "Къадынчыкълар"... За созданные ей творческие образы и опыт, щедро передаваемый молодому поколению коллег, в 1994 году ей присвоили звание Заслуженной артистки Украины", – напоминает о заслугах соотечественницы Гульнара Бекирова.

А в 1996-м Ибраимова переезжает жить в США, куда на рубеже распада Советского Союза эмигрировал ее сын Улькер с супругой Зульфирой Асановой, дочерью Айше Диттановой.

"Представьте, Мерьем-ханум в Нью-Йорке предоставили квартиру, выделили сиделок-медсестер, которые заботились о ней, – вот такое отношение было к талантливому человеку, иностранке, ни дня, кстати, не работавшей на американской сцене! Когда я была в Америке, дети привезли меня к своей любимой маме. Я не упустила возможности пообщаться с этой удивительной землячкой, мы провели с ней больше часа. Ей тогда уже был 101 год, она почти не ходила, но сохраняла ясный ум и память. Интересно рассказывала о своей жизни, о ролях, и даже согласилась исполнить крымскотатарские песни".

Гульнару тогда впечатлила ее манера величественно держать осанку, а также красивый голос, тембр, постановка речи и дикция профессиональной классической актрисы. Порадовало, что члены тамошней крымскотатарской диаспоры внимательно следят за новостями Украины, остаются в курсе всех событий и сопереживают украинцам.

Ну а в этом году, при том, что в Америке коронавирус буйствовал вовсю, не избежали заболевания и родственники Мерьем Ибраимовой, и она сама.

"Вскоре после новогодних праздников я разговаривала с Зульфирой, узнала, что долгожительница на удивление легко перенесла заболевание. Но, учитывая солидный возраст, ее все равно определили на лечение в ковидный госпиталь. И, все-таки, COVID-19 не прошел для нее бесследно... Так странно получилось, но я почему-то спохватилась узнать о нынешнем состоянии здоровья Мерьем-ханум буквально за полчаса до того, как на американском ресурсе появилось сообщение о ее смерти. Позвонила ее невестке и узнала, что коронавирус дал осложнение на столь много выдержавшее за столетие сердце актрисы", – рассказывает наша собеседница.

Гульнара Бекирова считает, что память о замечательной актрисе будет жить в воспоминаниях не только родных и близких, но и тех, кто был знаком с ней и ее творчеством.

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Ирина Левченко
Автор: Ирина Левченко
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театр, Коронавирус, Заслуженная артистка украины, Мерьем Ибраимова.
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