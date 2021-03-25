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Четверг, 25.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Индия решила приостановить экспорт вакцин от коронавируса: в чем причина и чем это грозит

Индия решила приостановить экспорт вакцин от коронавируса: в чем причина и чем это грозит
Обновлено 07:59 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Единственный поставщик вакцины для Украины - Индия, решила временно прекратить экспорт средств от COVID-19, которые производит ее завод Serum Institute.

Об этом 24 марта сообщили Reuters.

Данные коррективы внесло расширение плана по вакцинации в самой стране, поскольку в Индии в последнее время сильно выросло количество новых случаев коронавируса и правительство хочет сперва привить своих граждан.

"Правительство не будет рисковать, когда так много людей нуждаются в вакцинации в Индии", - рассказал источник агентства.

Невозможность экспорта повлияет на глобальную инициативу COVAX, которая получила лишь 17,7 млн. доз вакцин AstraZeneca от индийского завода из 60,5 млн. запланированных. Уже известно, что есть определенные задержки с поставками вакцин в Бразилию, Британию, Марокко и Саудовскую Аравию.

Стоит напомнить, что ранее "Телеграф" проанализировал ситуацию и опроверг слухи о вакцинации Covidshield.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Индия, Вакцина, AstraZeneca.
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