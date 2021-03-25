"Все дело в Ермаке и истории с вагнеровцами": Шевченко объяснил причину интереса СБУ к его персоне

Следствие по делу "О создании ЧВК" против экс-нардепа Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко началось сразу после того, как последний обвинил главу ОП Андрея Ермака в госизмене по делу "вагнеровцев".

Об этом 25 марта в своем Фейсбуке рассказал Евгений Шевченко.

По его словам дело на него завели полгода назад, после того, как он "обвинил Ермака в государственной измене по делу "вагнеровцев"".

"Наверное, такое совпадение", - иронизирует Шевченко, отметив, что за 6 месяцев следствия не было зарегистрировано ни одного нарушения с его стороны. То есть, если бы он принимал участие в деятельности ЧВК и занимался бы продажей и перевозкой оружия и подобным, то должны бы были быть какие-то доказательства.

"Покажите мою хоть какое-то участие", - сказал он, отметив, что за ним постоянно следили и прослушивали телефон, при этом его не задержали сразу по обвинению в якобы продаже оружия или контрабанды.

В то же время в СМИ уже появлялись новости о его задержании вместе с Семеном Семенченко, которые не соответствуют действительности, поскольку им только объявили подозрение.

Стоит напомнить, что ранее в сети резко отреагировали на спецоперацию СБУ по разоблачению существовавшей Украине частной военной компании Семена Семенченко и Евгения Шевченко.