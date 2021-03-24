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Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко

Красивое кино: в сети обсуждают разоблачение деятельности Семенченко и Шевченко
23:12 Сегодня Телеграф фото: СБУ

В сети бурно обсуждают спецоперацию СБУ по разоблачению существовавшей  Украине частной военной компании, которую организовали бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и "внештатный агент НАБУ" Евгений Шевченко.

Своим мнением на этот счет пользователи делятся в соцсетях.

В частности командир 46-го отдельного штурмового батальона специального назначения "Донбасс" Вячеслав Власенко "Филин" назвал инцидент с рассекречиванием ЧВК не иначе как "шах и мат".

Также ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин поаплодировал работе СБУ.

А блогер Алексей Петров предложил 24 марта назвать «Днём разорванных шаблонов».

"Аххххх, это не Порох виноват? Да лааааадно! У этого "фейкового" майора (речь о Семенченко, - Авт.), Порошенко был виноват даже в том, в чем с бодуна не представишь. Сэмэн свое дело знал четко... Вот награда и догнала "героя", - написал он в Facebook.

В свою очередь соучредитель Института будущего Юрий Романенко объяснил, что может значить эта операция СБУ.

"Контекст сегодня выглядит так, что Банковая хочет взять под контроль улицу, которую очень опасается. И все эти маневры все большее количество ветеранов задаются вопросом относительно того, что могут прийти и за ними. На этих опасениях играет Порошенко. Ну и вполне логично, что если СБУ взялась за Семенченко, то следующим может быть и Билецкий. Понимаете куда ветер дует?:)" – спрогнозировал он.

Отметим, что нашлись и те, кто не так радужно воспринял старания СБУ назвав все происшедшее "красивым кино". Некоторые усомнились  том, что расследование удастся довести до конца и припомнили срыв операции по ЧВК "Вагнера".

В Украине рааботала ЧВК

В Украине рааботала ЧВК

В Украине рааботала ЧВК

В Украине рааботала ЧВК

В Украине рааботала ЧВК

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, уволит ли Зеленский главу ОПУ Андрея Ермака после выхода фильма-расследования о срыве в 2020 году операции по задержанию наемников ЧВК "Вагнер", который должен был выйти 15 марта.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 259

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СБУ, Евгений Шевченко, ЧВК, Семен еменченко.
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