КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске

С минувшей субботы, 20 марта, внимание наиболее активной части населения страны приковано к событиям на Банковой под Офисом президента Украины: как к поводу, по которому собирались участники акции, так и к ее последствиям. В том числе, к задержанию единственного человека, якобы разбившего стекла входных дверей ОП, Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному под псевдонимом Влад Сорд. Сообщалось, что он "поэт, прозаик и ветеран боевых действий, который с первых дней войны четыре года защищал Украину на восточной границе под позывным "Змей". Побывал в горячих точках Донбасса - от Славянска до Песков и шахты Бутовка.

Понятное дело, что на защиту товарища, столь несдержанного в своих действиях - возможно, именно после жестоких боев на передовой, готовы были дружно встать участники боевых действий и те самые волонтеры, которые первыми начали обеспечивать практически беззащитных, босых и голодных армейцев и добровольцев. Но сплоченности не получилось: часть тех, кто "в теме", засомневалась в реальности боевых заслуг и некоторых наград Владислава на тот момент еще Стафийчука (фамилию супруги молодой человек добавил после женитьбы в 2017-м).

Без Указа президента награда - значок

Первым, орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени на полевой фоме Влада заинтересовался известный волонтер Николай Колесник - депутат городского совета Кривого Рога, куратор батальона "Кривбасс". Дело в том, что Влад еще на Майдане присоединился к "Правому сектору" и с ними отправился на фронт. "А основные группы "ПС" базировались у нас в батальоне" – пояснил "Телеграфу" Николай Колесник. И столь высокая награда как орден Богдана Хмельницкого - напрямую связана именно с событиями 2014 года.

Вот как о предпосылках к своему награждению Влад Сорд рассказывал "Укринформу":

- После этого мы поехали в Иловайск в составе этой группы. Мы там были уже две недели, я был стрелком прикрытия, удерживал позицию. И когда закончились патроны, я спустился во второй небольшой окопчик, и его вдруг накрыло «Градом». Недалеко от этого окопа, метров максимум, за 15, стоял КамАЗ пустой со скошенным кузовом, он был побитый уже, оплавленный. И когда начался обстрел, нам некуда было бежать, поэтому и остались в этом окопе. «Град» к нам не долетел, но два снаряда попали в тот КамАЗ. И он делает три оборота и влетает бортом в наш окоп. Он просто смешал с землей 10 человек, они погибли, моему напарнику отрезало ноги, а мне повезло - просто кузовом «погладило» по спине - и у меня от шеи до копчика позвонки были выщербленные.

Удар был сильный, где-то на минут 10 я потерял сознание, и боли вообще не почувствовал. ... И хорошо, что у меня была рация, я вызвал командира, который пришел и вытащил меня. Я не чувствовал боли, но когда командир поднял меня на ноги, я стал падать. Вообще ниже пояса ничего не чувствовал.

На лечение Владислава отвезли в Днепр, в госпиталь им. Мечникова. Из того же интервью: "Учился заново ходить, там мне пан Гелетей вручил орден Богдана Хмельницкого, хотя я не был военнослужащим, не имел звания". Подобных интервью было несколько, для изданий разного уровня, в том числе, BBC-Украина и "Цензору".

Чтобы окончательно развеять свои сомнения, Николай Колесник решил найти президентский Указ, согласно которому и состоялось это награждение в стенах медучреждения. Однако поиск ничего не дал, не нашлось ссылки на награждение ни Владислава Стафийчука, ни "Змея", если б вдруг он прошел исключительно по позывному.

Тогда Колесник деликатно, не называя фамилии личности, поделился сомнениями с друзьями-атошниками – в надежде, что отзовется тот, кто служил вместе с Владом, был очевидцем указанных событий, лежал с ним в госпитале и готов пролить свет на некоторые непонятные моменты. На своей странице в ФБ подчеркнул: "Не отрицаю этого, наоборот, хочу осветить событие-поступок, за который Гелетей лично наградил добровольца в 2014 году БХ 3 ст., кто делал представление? Потому что за «просто так» не награждают".

К поиску подключилось немало бывших бойцов. Но ясности сведения не добавили.

Витька Фома: "В составе какого подразделения он был в Иловайске и где там окопы были??? Два окопа вокруг школы и один во дворе сам нарыл, а другие - враждебные окопы, в тех, что вокруг школы, таких случаев не было!! Может, в Многополье около Иловайска!?".

Ирина Желдак: "За 14 год я нашла около десятка Указов, его фамилии нет. Может, не все нашла, буду благодарна, если кто-то даст ссылку".

Валерий Бондарчук: "Он не награжден орденом Богдана Хмельницкого III ст. Все рыцари ордена, в соответствии с Указами президента Украины, есть на сайте в публичном доступе. Такого лица (Стафийчук Владислав) среди рыцарей этого ордена нет".

Андрей Михейченко: "Государственная награда вручается только после соответствующего Указа президента. Иначе это значок - фейк. В Указах бывали и "правосеки", и гражданские..."

Свидетелей нет в живых, удостоверение пропало

Узнав о такой ситуации, "Телеграф" также решил удостовериться в правдивости слов молодого защитника. Потому с просьбой предоставить подтверждающие подвиг и награждение документы обратился к адвокату Владислава Гранецкого-Стафийчука Дмитрию Мазурку. Юрист пообещал помочь редакции, но, видимо, пока не успел, потому что более сосредоточен на судьбе уголовного дела.

"Телеграф" также отправил запрос по награждению на президентский сайт, но официальные ответы так быстро не приходят. Неизвестна пока атошникам и позиция по данной ситуации Министерства по делам ветеранов.

Развеять все сомнения мог бы сам Владислав. И, узнав о том, что они существуют, Влад напрямую ответил Колеснику на некоторые вопросы. Волонтер выложил ответы в открытый доступ.





Реальная война – не реконструкция древних событий

К моменту публикации материала фотографий награды с номером все еще нет. А вот история уже вызвала разочарование у тех, кто прошел пекло российско-украинской войны.

Ярослав Кулида: "Я думал, видел много левака, даже среди знакомых людей. Но этот - шедеврал, признаюсь. Остальные просто померкли. Слабаки и юзеры или же почти честные люди. На фоне этого экземпляра всех остальных можно простить заочно и не брать дурного в голову. Всем добра!".

Andre Morua: "19 лет ему в 14-м было. Самое время для подвигов. Или совершить, или придумать. Но с орденом это перебор. Как еще не сказал, что ротой командовал?".

Сергей Копчик: "Молодость – она такая... Да еще и писатель... Хотел больше подвигов, что не сделал... представил и написал. Оскара за сценарий не дают, то орден повесил. Все бы ничего... если б из него не делали очередного кумира".

В обсуждениях данного случая приводились также иные примеры героизации современников – тех же Надежды Савченко или Семена Семенченко-Константина Гришина.

Кое-кто даже вспомнил, что сам Владислав рассказывал, как в ранней молодости увлекался движением исторической реконструкции.

Андрей Кобзарь: "Здесь немного другое дело. Он - рекон, а у реконов к наградам отношение особое. То есть, он даже левого "Хмеля" нацепил, все абсолютно отличия носил (это по фото четко видно), а "Иловайского креста" - не получил, хотя, по его словам, в Иловайске был ранен? Что-то не срастается".

После огласки сомнений относительно участия Влада Сорда в иловайских событиях добавились несколько фотодокументов с датами.

"Вот фото за 17 августа 2014 года, когда, по его версии, он уже почти неделю воюет в Иловайске, сделано на блокпосту между Донецкой и Днепропетровской областью, кстати, "муху" он держит задом наперед. Геолокация прилагается" - пишет Николай Колесник.

Следующий снимок датирован 7 сентября 2014 года: "Это когда он совсем контуженный с разбитой спиной лежал в «госпитале - больнице» Мечникова, а на сцене, видимо, тогда поет Гелетей, который после концерта спустился и наградил Влада орденом Богдана Хмельницкого 3 степени". От Артемия Фролова Колеснику также поступила информация о том, что тот видел "Змея" во время иловайских событий "в несколько другом месте, чем Иловайск".

Точки на "і" пока не расставлены. Куратор "Кривбасса" написал на своей страничке в ФБ так: "Я с удовольствием написал бы следующий пост, но пока подожду:

"Я извиняюсь перед рыцарем ордена Богдана Хмельницкого 3 степени Другом Сордом, Владиславом Гранецким-Стафийчуком, за то, что поставил под сомнение награждение его орденом, не найдя Указа президента о награждении, и не найдя информации, как Гелетей награждал бойцов и гражданских лиц в больнице Мечникова. Прошу мне простить эту ошибку!".

Сам Владислав, видимо, также заинтересован в том, чтобы узнать, кто раздавал государственные награды щедрою рукою: "Учитывая обстоятельства того награждения, было бы неплохо докопаться, кто вообще ответственный за тогдашнюю раздачу наград".

...Вместо послесловия. Тема фальшивых наград и лже-подвигов не нова. Грешили ей в свое время и участники той самой "Великой Отечественной". Потому, когда в 50-80-е годы прошлого столетия официальные издания (а соцсетей тогда не было) стали активно публиковать воспоминания ветеранов, то все их предварительно должны были проверять сотрудники специального отдела военкомата. Воины-ветераны легко сыпали названиями частей, фронтов, оставленных и взятых населенных пунктов, командиров, побратимов, наград и подвигов. И иногда забывали, путали, давали неточную оценку ситуациям, ненароком раскрывали гостайны и, случалось, приписывали себе героические поступки. Ну а теперь рассказать о себе миру можно гораздо быстрее. Но фото-видеофиксации, геолокации и прочие достижения современной техники помогают разобраться в "обеих сторонах медали".

Напомним, Влада Сорда отправили под круглосуточный домашний арест.