"Фактически лишили свободы": суд принял решение по задержанному за битье стёкол на Банковой активисту

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Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста задержанному во время акции сторонников осужденного активиста Сергея Стерненко в Киеве под Офисом президента Украины 20 марта одному из наиболее активных ее участников Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному под псевдонимом Влад Сорд.

Об этом во вторник, 23 марта, сообщается на Facebook-странице осужденного к 7 годам тюрьмы одесского активиста Стерненко.

"Печерский суд дал круглосуточный домашний арест. Фактически, лишив его свободы за "разбитое стекло", - говорится в опубликованном во вторник днем посте.

О том, что Влад Сорд – псевдоним, а настоящее имя задержанного Владислав Юрьевич Гранецкий-Стафийчук, сообщает винницкое интернет-издание "VежА".

"Телеграф" ранее писал о том, что Сорд является поэтом, ветераном АТО/ООС на Донбассе, а после службы в ВСУ вместе с женой основал в Виннице издательство.

В издании "VежА" подтверждают эту информацию и добавляют, что он – "поэт, прозаик и ветеран боевых действий, с первых дней войны четыре года защищал Украину на восточной границе под позывным "Змей". Побывал в горячих точках Донбасса - от Славянска до Песков и шахты Бутовка. Автор поэтических книг "Трансгрес(і)я", "+++" (Три плюса) и сборника военно-мистических рассказов "Безодня", финалист Международной литературной премии им. А. Ульяненко, Книги года ВВС-2019 (длинный список), соучредитель и художественный редактор издательства "Дім Химер".

Как сообщалось, вечером 20 марта в центре Киева у здания Офиса президента Украины проходила акция сторонников осужденного одесского активиста Сергея Стерненко, в ходе которой некоторые ее участники разрисовали фасад здания различными надписями, а также разбили несколько стекол и подожгли табличку "Президент України".

Активиста Сергея Стерненко приговорили к 7 годам заключения за якобы похищение в 2015 году депутата одного из райсоветов Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии "Родина". 

19 марта на очередном заседании суда Стерненко оставили под стражей.

23 марта в МВД Украины сообщили, что завели уголовное дело против лидера общественной организации "Гонор" Сергея Филимонова, обвиняемого в организации беспорядков под Офисом президента. Мужчине инкриминируют "Групповое хулиганство".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Киев, Суд, Акция, Стекло, Домашний арест, Офис Президента, Влад Сорд.
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