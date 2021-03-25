У второго умершего после вакцинации в Украине нашли COVID, а его родные винят во всем прививку: детали

У второго умершего после прививки от коронавируса, провизора из Черновцов, обнаружили COVID-19. Кроме того, ПЦР-тест оказался позитивным еще у двух коллег мужчины, одновременно с которыми ему ставили прививку.

Об этом сообщает "Суспільне".

На момент вакцинации у мужчины не было симптомов коронавируса, они проявились на следующий день после вакцинации. Врачи это связывают с инкубационным периодом вируса.

При этом медики, в отличие от родственников мужчины, не связывают его смерть с вакцинацией.

"У него были проблемы с сердцем, как и у многих бывают, но не смертельные. А мы, родные, о сахарном диабете из СМИ услышали, - рассказала "Стране" его дочь Виктория.

По ее словам, состояние отца, учитывая его возраст, было в пределах нормы.

Не было у человека серьезных проблем со здоровьем. Иногда было повышенное давление, как у каждого нормального человека в 60 лет", - добавляет Виктория.

Родные уверены, что Александр умер из-за прививки.

"Конечно, только после вакцинации такое произошло, до этого и мысли не было, что что-то угрожает здоровью", - говорит она.

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 23 марта, под Одессой посреди улицы умерла 40-летняя Инна Нарожная, военнослужащая. Ей также накануне делали прививку от коронавируса. Позже выяснилось, что женщина умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности.