Новый рекорд COVID-19 в Украине: в каких регионах ситуация хуже всего 26 марта

Украинские медики уже несколько дней подряд фиксируют рекордную заболеваемость в 18 132 человека за сутки и 326 смертей пациентов.
Об этом 26 марта сообщает система мониторинга СНБО.
В сравнении с данными 25 марта число заболевших остается рекордным (было 16 669):
В то же время число смертей немного сократилось (было 362):
Топ-5 областей страны с наибольшим количеством заболевших за сутки:
Самый высокий показатель смертности наблюдался в таких областях:
В свою очередь с начала пандемии в Украине заразились 1 614 707 человек, в то время как выздороветь удалось только 1 290 158 пациентам, а умерли 31 461 украинца.
Напомним, что 25 марта в Украину прибыл самолет с китайской вакциной CoronaVac от Sinovac.