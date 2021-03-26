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Пятница, 26.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Новый рекорд COVID-19 в Украине: в каких регионах ситуация хуже всего 26 марта

Новый рекорд COVID-19 в Украине: в каких регионах ситуация хуже всего 26 марта
09:26 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Украинские медики уже несколько дней подряд фиксируют рекордную заболеваемость в 18 132 человека за сутки и 326 смертей пациентов.

Об этом 26 марта сообщает система мониторинга СНБО.

В сравнении с данными 25 марта число заболевших остается рекордным (было 16 669):

корона

В то же время число смертей немного сократилось (было 362):

корона смерти

Топ-5 областей страны с наибольшим количеством заболевших за сутки:

  • 1545 пациентов получили позитивный ковид-тест в Одесской области,
  • в Днепропетровской области 1358 граждан заболели коронавирусом,
  • на Львовщине 1304 украинца подхватили COVID-19,
  • 1204 человека заболели в Харьковской области,
  • в  Киеве заразились 1164 человека.

Самый высокий показатель смертности наблюдался в таких областях:

  • 37 человек не сумели побороть болезнь в Киеве,
  • 25 граждан скончались в Днепропетровской области,
  • на Киевщине 24 человека умерли от коронавируса,
  • в Ивано-Франковской области 22 пациента ушли из жизни болея COVID-19,
  • в Винницкой и Запорожской областях зарегистрировали по 20 смертей украинцев.

В свою очередь с начала пандемии в Украине заразились 1 614 707 человек, в то время как выздороветь удалось только 1 290 158 пациентам, а умерли 31 461 украинца.

Напомним, что 25 марта в Украину прибыл самолет с китайской вакциной CoronaVac от Sinovac.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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