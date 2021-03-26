Суд отправил скандального экс-нардепа Семенченко в СИЗО

Бывшего народного депутата Семена Семенченко отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога.

Об этом заявил он сам после заседания суда.

"Иду за решетку. Отрицаю все обвинения и грязь, которая была заготовлена специально для этого дня. Пусть те, кто будет после нас будут умнее и не так верить в своё собственное Государство. Прошу помочь моей семье", - написал он в Фейсбук и выложил небольшое видеообращение.

Как известно, Семенченко подозревают в создании собственной ЧВК, однако сам бывший народный депутат эти обвинения отрицает.

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