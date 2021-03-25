СБУ взялась за "частную армию Коломойского": Тука рассказал, где и с кем работал Семенченко

СБУ сообщила вечером в среду, 24 марта, что разоблачила в Украине военизированное вооруженное формирование. В так называемую "частную военную компанию" (ЧВК) якобы входило более 150 человек, а действовала она под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Среди организаторов этой деятельности назывались бывший народный депутат Украины Семен Семенченко и Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ".

Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировал бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука.

"Меня настораживает, что с первых публикаций к данной организации прилепили ярлык ЧВК. Понятно, что это популярно на фоне печально известной российской ЧВК "Вагнера". Но ЧВК и охранная фирма – всё же не одно и то же. Если рассматривать контекст деятельности той структуры, о которой идет речь в информации от СБУ, то данных не так много. Из видео, которые выложила спецслужба, видно, что изъят ряд видов вооружения, которое не предусмотрено охранной деятельностью – пластид, гранаты, гранатометные выстрелы ВОГ-25. Также, насколько известно, найдены устройства для прослушки. Что также запрещено", - отмечает Георгий Тука.

Он признался, что пообщался с компетентными людьми, имеющими отношение к охранным организациям и не только. И те сообщили, что Семенченко, действительно, занимается такой деятельностью - примерно с 2018 года. Компания якобы в основном работает в Польше, там же проходят и тренировки.

"Следует отметить два момента. Первый – последние полтора-два года Семен со своим людьми фактически работал на Игоря Коломойского. Оказывал охранные услуги, возможно, не только их. Допускаю, что при этом могли быть нарушены законы. То, что эту деятельность "заметили" лишь сейчас, похоже, связано с ослаблением Коломойского (американские санкции и не только). Медленно, но верно происходит передел собственности, которую он контролировал. "Центрэнерго" вернулось в госсобственность, теперь взялись за его "карманную армию". То ли просто передел, то ли попытка сделать Коломойского более сговорчивым, усадить за стол переговоров с властью", - размышляет Георгий Тука.

Второй "зацепивший" его момент – это "вопль" в Фейсбуке бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области, нынешнего главу Исполнительного комитета реформ Михаила Саакашвили, который назвал происходящее "дешевым разводом" со стороны СБУ. И предложил вообще разгонять Службу безопасности Украины.

"Слишком явная реакция со стороны человека, который должен бы быть научен жизненным опытом, но так и не научился разбираться в людях, - комментирует Георгий Тука. - У Саакашвили давние связи с Семенченко - еще с тех времен, когда экс-президент Грузии прыгал по украинским крышам, убегая от СБУ. А потом прорывал границу Украины – опять же не без помощи Семенченко и Ко".

Георгий Тука резюмирует: происходит борьба за передел собственности и влияния на те или иные структуры, связанные с Коломойским, но юридических перспектив у данного дела нет.

Как сообщал "Телеграф", Евгений Шевченко утверждает, что следствие по делу "О создании ЧВК" якобы началось после того, как он обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в госизмене по делу "вагнеровцев".