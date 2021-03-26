Номер на ордене Влада Сорда есть, но одна загвоздка: он выдан "авансом" на много лет вперед

У истории, несуразность которой заметил и обнародовал известный волонтер Николай Колесник – куратор батальона "Кривбасс", появилось продолжение.

Напомним, после шумно-яркой мирной акции под Офисом президента в Киеве полицейские задержали одного из активных участников мероприятия. Позже стало известно его имя – Владислав Гранецкий-Стафийчук, он же Влад Сорд, он же "Змей", прошедший, как выяснилось, Майдан и 4 года российско-украинский войны. Заинтересовавшись особой молодого и горячего парня, Николай Колесник на одном из снимков Влада заметил на его груди, кроме прочих наград, орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, который вручается "за особые заслуги в защите государственного суверенитета, территориальной целостности, укреплении обороноспособности и безопасности Украины" и, как полагается, после представления на кандидата и соответствующего Указа президента Украины.

Погуглив в интернете фамилию и позывной молодого человека, Колесник нашел несколько ссылок на материалы в различных СМИ, где "Змей" рассказывал о своем боевом пути от добровольца до контрактника. Подобный путь прошла не одна тысяча защитников. Смущал только эпизод из "иловайских событий", о котором красочно рассказывал Влад: "КамАЗ делает три оборота в воздухе, попадает в окоп – 10 погибших собратьев". Еще одного бойца тяжко ранило, а его самого массивным автомобилем только "погладило" по спине.

Пара свидетелей трагедии с тех пор по разным причинам ушла из жизни. А сам молодой человек тогда на три месяца попал в днепропетровскую больницу им. Мечникова и три месяца не мог ходить. Очень переживал, что ни работать, ни Родину защищать теперь не сможет и его даже посещали суицидальные мысли – подумывал парой прихваченных в рюкзаке гранат лишить себя жизни прямо там же, на больничной койке. Но лежавшие рядом с ним раненые бойцы запретили ему думать о таком.

А тут как раз еще и очередное награждение случилось, хотя лечился в больнице доброволец, по его словам, нелегально. Некий чиновник – возможно, Валерий Гелетей (в тот момент министр обороны Украины) как решили другие раненые, находившиеся вместе с Владиславом в больнице, ходил по палатам и щедро раздавал им тактические часы и награды. "Змею" вместо желанных часов достался орден Богдана Хмельницкого. И подписанное, как он полагает, прямо там же, к нему удостоверение. Влад – парень без амбиций, воевал не ради наград и к ордену отнесся без должного пиетета. Потому в какой-то момент удостоверение, подтверждающее награждение, пропало. Как и еще часть столь же неважных для него удостоверений других наград. Впрочем, он орденом не кичился. Разве что по большой просьбе знакомого руководителя ветеранского движения надел разок. Ну и еще разок... Но на фотографии эти редкие моменты оказались запечатлены. Супруга вот орден даже на суд привозила, чтобы усилить, так сказать, позитивный имидж мужа-воина. Не пригодилась награда.

Только ни Николаю Колеснику, ни другим военнослужащим, прошедшим горнило войны, не удалось ни вспомнить именно этот эпизод с тремя оборотами КамАЗа, ни найти в списках кавалеров ордена Богдана Хмельницкого фамилии бойца. А кое-кто даже вспомнил и нашел подтверждения, что в указанное Владом время и в указанном им же месте его не было. Потому все однозначно решили, что раз не было КамАЗа, то не было и травмирования. А раз не было травмирования, то не было и "госпиталя" им. Мечникова. К тому же и сам "Змей" потом простодушно сознался, что все так подумали, что раздающий награды мужчина был Гелетей. Но насчет реальности награды стоял до последнего. Дескать, вот вернется орден из путешествия в столицу домой и он всем продемонстрирует, что орден настоящий, то есть, номерной. И таки всем его продемонстрировал – торжественно, на всю страну, на телеканале "1+1" в программе "Право на владу", где и обсуждался этот деликатный вопрос: "Вот он номер - 83075". Оставалась мелочь – найти соответствующий Указ и его фамилию в списке награжденных.

"Телеграф" тоже направил запрос в Офис президента, но атошники получили ответ на волновавший их вопрос раньше нашего. "Владислав Стафийчук государственными наградами НЕ награждался. Орден с таким номером через Департамент государственных наград не проходил" – сообщил на своей странице Николай Колесник. И продемонстрировал официальный ответ.

Так чей же орден в руках у воевавшего, но существенно приукрасившего свою биографию парня, – неужели краденый?

Примечательно объяснение к награде: в декабре 2014 проводились вручения орденов с номерами 5412*, плюс-минус. А чтобы наградить в сентябре 2014 года орденом Богдана Хмельницкого III степени, с номером 83***, надо было для героя делать... спецзаказ. То есть, вручение награды на многие годы обогнало ее изготовление.

Участники боевых действий предполагают, что фиктивная награда будет изъята и по ней будет проведено расследование – где и каким образом появилась на свет и как оказалась у Стафийчука.

Не останется, по их мнению, без внимания и сам поступок молодого человека, кстати, на других участках боевых действий зарекомендовавшего себя с положительной стороны. "За время прохождения службы на занимаемой должности младший сержант Стафийчук В.Ю. зарекомендовал себя с положительной стороны как ответственный и опытный военнослужащий. В сложных ситуациях выдержан и рассудительный. Способен принимать соответствующие решения в зависимости от сложившейся ситуации. Постоянно совершенствует свои профессиональные способности, пытается приобрести передовой опыт. Целеустремленный, уверенный в себе и в своих действиях. По характеру спокойный, уравновешенный, на критику реагирует адекватно, делает правильные выводы. В коллективе пользуется уважением", – так характеризовал его один из командиров.

КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске