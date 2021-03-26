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Задержанный на Банковой Влад Сорд не получал орденов за Донбасс: опубликован документ (фото)

Задержанный на Банковой Влад Сорд не получал орденов за Донбасс: опубликован документ (фото)
Обновлено 22:12 Сегодня Телеграф

Во время акции под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта был задержан один из наиболее активных ее участников Влад Сорд (Стафийчук). 23 марта суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста за выбитое стекло входной двери в здание ОП. 

Эта новость произвела широкий общественный резонанс в Украине, в частности и потому, что Сорд неоднократно светился на фотографиях с орденом имени Богдана Хмельницкого, выдающийся за особые заслуги в защите территориальной целостности и суверенитета, а также укреплении обороноспособности Украины. 

Однако, как выяснилось, награду он не получал. Фотографию соответствующего документа обнародовал у себя на странице в Фейсбук известный волонтер,  депутат городского совета Кривого Рога и куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник

Больше о вспыхнувшем в Украине скандале читайте в материале "Телеграф": КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Донбасс, Николай Колесник, Влад Сорд.
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