Задержанный на Банковой Влад Сорд не получал орденов за Донбасс: опубликован документ (фото)

Во время акции под Офисом президента в поддержку активиста Сергея Стерненко 20 марта был задержан один из наиболее активных ее участников Влад Сорд (Стафийчук). 23 марта суд в Киеве избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста за выбитое стекло входной двери в здание ОП.

Эта новость произвела широкий общественный резонанс в Украине, в частности и потому, что Сорд неоднократно светился на фотографиях с орденом имени Богдана Хмельницкого, выдающийся за особые заслуги в защите территориальной целостности и суверенитета, а также укреплении обороноспособности Украины.

Однако, как выяснилось, награду он не получал. Фотографию соответствующего документа обнародовал у себя на странице в Фейсбук известный волонтер, депутат городского совета Кривого Рога и куратор батальона "Кривбасс" Николай Колесник.

Больше о вспыхнувшем в Украине скандале читайте в материале "Телеграф": КамАЗ летал, Гелетей награждал - но никто не видел: Влада Сорда заподозрили в обмане с орденом и ранением в Иловайске.