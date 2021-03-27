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Хуже всего в Киеве и на Львовщине: ситуация с коронавирусом в областях 27 марта

Хуже всего в Киеве и на Львовщине: ситуация с коронавирусом в областях 27 марта
10:35 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

За прошлые сутки украинские врачи зарегистрировали 17 424 человека с коронавирусом. Хуже всего по числу заболевших ситуация во Львовской области.

Об этом говорится в статистике СНБО 27 марта.

Согласно данным системы по сравнению с показателями 26 марта смертность и заболеваемость немного снизилась.

На графиках видно снижение количества фиксируемых случаев.

корона

корона смерти

Больше всего коронавирусом заразились в таких областях:

  • во Львовской области 1407 граждан,
  • в Одесской области 1282 человека подхватили коронавирус,
  • 1273 украинца в Киевской области заболели "короной",
  • в Киеве 1226 пациентов получили позитивный ковид-тест,
  • 1171 человек заразился в Днепропетровской области.

Самый высокий показатель смертности фиксировали в таких областях:

  • 39 человек в Киеве,
  • в Одесской области умерли 27 пациентов,
  • 21 украинцев скончался в Киевской области,
  • в Винницкой области 18 граждан ушли из жизни,
  • 16 человек проиграли в борьбе за жизнь против коронавируса в Днепропетровской области.

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов дал прогноз на третью волну пандемии в Украине и прирост заболеваемости.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Коронавирус, Covid-19.
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