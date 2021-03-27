Хуже всего в Киеве и на Львовщине: ситуация с коронавирусом в областях 27 марта

За прошлые сутки украинские врачи зарегистрировали 17 424 человека с коронавирусом. Хуже всего по числу заболевших ситуация во Львовской области.
Об этом говорится в статистике СНБО 27 марта.
Согласно данным системы по сравнению с показателями 26 марта смертность и заболеваемость немного снизилась.
На графиках видно снижение количества фиксируемых случаев.
Больше всего коронавирусом заразились в таких областях:
Самый высокий показатель смертности фиксировали в таких областях:
Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов дал прогноз на третью волну пандемии в Украине и прирост заболеваемости.