Хуже всего в Киеве и на Львовщине: ситуация с коронавирусом в областях 27 марта

За прошлые сутки украинские врачи зарегистрировали 17 424 человека с коронавирусом. Хуже всего по числу заболевших ситуация во Львовской области.

Об этом говорится в статистике СНБО 27 марта.

Согласно данным системы по сравнению с показателями 26 марта смертность и заболеваемость немного снизилась.

На графиках видно снижение количества фиксируемых случаев.

Больше всего коронавирусом заразились в таких областях:

во Львовской области 1407 граждан,

в Одесской области 1282 человека подхватили коронавирус,

1273 украинца в Киевской области заболели "короной",

в Киеве 1226 пациентов получили позитивный ковид-тест,

1171 человек заразился в Днепропетровской области.

Самый высокий показатель смертности фиксировали в таких областях:

39 человек в Киеве,

в Одесской области умерли 27 пациентов,

21 украинцев скончался в Киевской области,

в Винницкой области 18 граждан ушли из жизни,

16 человек проиграли в борьбе за жизнь против коронавируса в Днепропетровской области.

Напомним, что глава Минздрава Максим Степанов дал прогноз на третью волну пандемии в Украине и прирост заболеваемости.