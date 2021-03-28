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Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени

Украина перевела стрелки часов: сколько сейчас времени
Обновлено 07:08 Сегодня Телеграф

В ночь с 27 на 28 марта ровно в 3:00 Украина перешла на летнее время – стрелки часов были переведены на один час вперед.

В связи с этим у некоторых людей может возникнуть вопрос о том, сменилось ли время на их устройствах и как узнать точное время.

Современные гаджеты автоматически переводят на летнее время и тем самым избавляют владельцев от необходимости просыпаться среди ночи и заниматься переводом часов. Убедиться в этом и узнать точное время по Киеву можно на сайте time.is или vremja.org.

Напомним, в этом году Украина приблизилась к отмене перевода часов – соответствующий законопроект в первом чтении приняли нардепы 3 марта. Но окончательно принять закон до перехода на летнее время не успели – после голосования 19 марта документ был отправлен на доработку.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,372

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Украина, Часы, Время.
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