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Настоящая весна пришла: какой будет погода в Украине 30 марта (карта)

Настоящая весна пришла: какой будет погода в Украине 30 марта (карта)
06:08 Сегодня Телеграф

Во вторник, 30 марта, на большей части территории Украины ожидается сухая облачная погода. Незначительные осадки возможны лишь во Львовской области, а также на Юге страны. 

Это следует из данных Укргидрометцентра. 

Согласно ожидания синоптиков, температура воздуха днем по всей стране прогреется до +8...+12 градусов. Однако на Востоке будет немного прохладней +6...+9 градусов. 

Ночью в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны легкие заморозки - до -2 градусов. 

В столице ожидается +3...+5 градусов ночью и +9...+11 днем. Осадков в Киеве 30 марта не предвидится. 

Прогноз погоды Украина 30 марта

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло

До этого она рассказала, где смотреть самый правдивый прогноз погоды в Украине.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Погода, Прогноз погоды.
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