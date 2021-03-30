Настоящая весна пришла: какой будет погода в Украине 30 марта (карта)

Во вторник, 30 марта, на большей части территории Украины ожидается сухая облачная погода. Незначительные осадки возможны лишь во Львовской области, а также на Юге страны.

Это следует из данных Укргидрометцентра.

Согласно ожидания синоптиков, температура воздуха днем по всей стране прогреется до +8...+12 градусов. Однако на Востоке будет немного прохладней +6...+9 градусов.

Ночью в Сумской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях возможны легкие заморозки - до -2 градусов.

В столице ожидается +3...+5 градусов ночью и +9...+11 днем. Осадков в Киеве 30 марта не предвидится.

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко рассказала, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло.

До этого она рассказала, где смотреть самый правдивый прогноз погоды в Украине.