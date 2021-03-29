Стало известно, как год локдауна ударил по ресторанной отрасли в Украине

Коронавирус и сопутствующий ему карантин нанесли серьезный удар по ресторанному бизнесу в Украине. Только за 2020 год количество ресторанов и кафе в стране сократилось почти на 4 тысячи заведений.

Под заведениями имеются в виду кафе, кофейни, рестораны, бары. Киоски в ту цифру не входят.

Информацию об этом опубликовала в facebook директор аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.

"На начало 2021 работало 14,7 тысячи ресторанов, кафе и баров, по сравнению с началом 2020 года, когда в Украине работало 18,6 тысячи заведений. Соответственно, объем ресторанного рынка сократился 2020 года почти на 30% и составил 2020 года 14,1 миллиардов гривен", - пишет эксперт.

По ее оценке, за прошлый год ресторанный рынок потерял почти 6 миллиардов гривен. Причиной стало несколько лолкдаунов, карантина ресторанного бизнеса и отсутствия иностранных туристов.

Отметим, во время локдауна в столице продолжили свою работу парикмахерские, салоны красоты и фитнес-центры.