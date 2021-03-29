Дело о ЧВК: "правую руку" Семенченко отправили под арест

Печерский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной "Гала").

Как сообщает hromadske, мера пресечения будет оставаться в силе до 24 мая.

Виногродского вместе с бывшим нардепом Семеном Семенченко подозревают в создании частной военной компании.

Следствие утверждает, что они в 2018 году создали в США компанию "Donbass Battalion corporation" для осуществления охранной деятельности на территории Афганистана, Ирака и Сирии.

Семенченко, по данным следствия, пытался заключить контракты в Ираке и Афганистане, однако у него это не получилось. После этого они создали представительство компании в Украине и осуществляли деятельность на территории нашей страны. А это, по утверждению стороны обвинения, запрещено.

Обвинение настаивало на заключение Виногродского под стражу, однако его адвокаты настаивали на том, что такая мера лишняя, так как их подзащитный является инвалидом войны и имеет проблемы со здоровьем.

Сам Виногродский утверждает, что никакого отношения к ООО "Донкорп Украина" не имеет, а в американской компании выполнял роль консультанта. Однако после того, как стало понятно, что контрактов не будет, он прекратил и эту деятельность.

"Я престижную работу оставил в 2014 году и пошел воевать. И это не для того, чтобы мое имя вот так сейчас поносили и говорили о военном перевороте. Я здоровье положил за эту страну", - сказал он.

Как сообщалось ранее, СБУ сообщила о разоблачении деятельности "ЧВК" на территории Украины 24 марта.

26 марта экс-нардепа Семена Семенченко отправили под стражу на два месяца без права на внесение залога.