Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 апреля (инфографика)

В апреле 2021 года украинцев ожидает ряд изменений, которые в той или иной мере затронут почти каждого.

Для удобства ознакомления с такими изменениями и нововведениями "Телеграф" собрал все значимые события предстоящего месяца в удобную инфографику:

Как сообщалось, с началом апреля в Украине перестают действовать фиксированные ранее Кабмином цены на газ. При этом газовые компании уже озвучили свои новые цены на услуги.

Ранее сообщалось, что в госбюджете Украины на 2021 год может не хватить денег, выделенных на субсидии. Это значит, что не все льготники смогут получить финансирование.