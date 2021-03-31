Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 апреля (инфографика)

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06:29 Сегодня Телеграф

В апреле 2021 года украинцев ожидает ряд изменений, которые в той или иной мере затронут почти каждого.

Для удобства ознакомления с такими изменениями и нововведениями "Телеграф" собрал все значимые события предстоящего месяца в удобную инфографику:

 инфографика_апрель

Как сообщалось, с началом апреля в Украине перестают действовать фиксированные ранее Кабмином цены на газ. При этом газовые компании уже озвучили свои новые цены на услуги.

Ранее сообщалось, что в госбюджете Украины на 2021 год может не хватить денег, выделенных на субсидии. Это значит, что не все льготники смогут получить финансирование.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Правила, Цены, Тарифы, Изменения, Апрель, Инфографика.
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