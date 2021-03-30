Нужны миллионы на лечение: что сейчас с последней пострадавшей в аварии в Польше украинкой

В госпитале польского Перемышля до сих пор находится последняя гражданка Украины, которая серьезно пострадала в аварии с автобусом, следовавшем по маршруту Познань-Херсон.

Об этом сообщает Сегодня.

27-летняя Анастасия Кочеткова до сих пор ни разу не выходила из комы. После ДТП ее изначально и вовсе посчитали мертвой.

Мама девушки Ирина Стадниченко говорит, что врачи не разрешают ей увидится с дочерью.

"Врачи не говорят ничего. Говорят единственное, что очень тяжелая. Очень тяжелая", - говорит она.

Известно, что у девушки сильно пострадали лицевые кости, а потому ей придется провести еще как минимум две операции. На все это может понадобится до полумиллиона долларов и страховка это не покроет.

Как сообщалось, ДТП с украинцами в Польше произошло 6 марта. Изначально было заявлено, что погибли 6 человек и еще 34 получили ранения. Однако, по обновленным данным, погибло 5 человек, а 41 получил ранения.