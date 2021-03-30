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Нужны миллионы на лечение: что сейчас с последней пострадавшей в аварии в Польше украинкой

Нужны миллионы на лечение: что сейчас с последней пострадавшей в аварии в Польше украинкой
Обновлено 23:04 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В госпитале польского Перемышля до сих пор находится последняя гражданка Украины, которая серьезно пострадала в аварии с автобусом, следовавшем по маршруту Познань-Херсон. 

Об этом сообщает Сегодня

27-летняя Анастасия Кочеткова до сих пор ни разу не выходила из комы. После ДТП ее изначально и вовсе посчитали мертвой.  

Анастасия Кочеткова

Мама девушки Ирина Стадниченко говорит, что врачи не разрешают ей увидится с дочерью. 

"Врачи не говорят ничего. Говорят единственное, что очень тяжелая. Очень тяжелая", - говорит она. 

Известно, что у девушки сильно пострадали лицевые кости, а потому ей придется провести еще как минимум две операции. На все это может понадобится до полумиллиона долларов и страховка это не покроет. 

Как сообщалось, ДТП с украинцами в Польше произошло 6 марта. Изначально было заявлено, что погибли 6 человек и еще 34 получили ранения. Однако, по обновленным данным, погибло 5 человек, а 41 получил ранения

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Польша, ДТП.
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