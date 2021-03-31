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Второй дозы может и не быть: появились тревожные новости для вакцинированных украинцев

Второй дозы может и не быть: появились тревожные новости для вакцинированных украинцев
Обновлено 09:04 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Поскольку Индия временно прекратила поставки вакцины Covishield в Украину, вакцинированные граждане рискуют не получить вторую партию вакцины вовремя. Нет гарантий, что вакцина прибудет в страну до 20 мая.

Об этом 31 марта сообщили "Сегодня".

Сперва в Украину планировали поставить 1,5 млн доз вакцины до конца марта, но поставки затянулись и успели доставить только 500 тыс. доз Covishield вакцины. Их используют для введения первой дозы, при этом вторую дозу теперь люди рискуют не получить.

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Согласно инструкции, вторая доза Covishield (AstraZeneca) вводится через 28 дней. Сперва Минздрав планировал оставить 250 тыс. доз для второй вакцинации, но потом передумал. В связи с заявлением ВОЗ об эффективности до 82,4% второй прививки на 8-12 неделю после первой.

Сейчас главной проблемой является то, что Индия не дает гарантии возобновления поставок вакцины до 20 мая.

При том, что прививка другой фирмы для второй дозы не подойдет.

Стоит напомнить, что ранее эксперт рассказала, что нет доказательств совместимости вакцин Covishield и CoronaVac.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Вакцина, Covid-19, AstraZeneca, CoviShield.
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