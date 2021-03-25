Украинцев раскритиковали за отношение к импортным вакцинам: "Да мы картошку в Израиле покупаем, а понтов..."

В Украине негативно относятся к закупкам индийской вакцины от коронавируса CoviShield и китайского препарата CoronaVac, хотя весьма посредственно развили собственную фармпромышленность.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский предприниматель, основатель Ain.ua, Bitside и телеграмм-канала "Афиша Киева" Артур Оруджалиев.

"Скажите, а что дает право украинцам так пренебрежительно относится к индийским вакцинам? У нас фармацевтическая промышленность сильно лучше? Мы могли сделать эту вакцину на своих заводах?

Как там разработка украинской вакцины, кстати, поживает, которую с очередным патриотизмом анонсировали год назад?

Еще и китайская нам не подходит! Пусть эта деградирующая азиатская страна сама себе эту вакцину колет, а не поставляет в одно из величайших государств современности?

Ребята, да мы картошку в Израиле покупаем, а понтов как будто каждый день космические корабли в новую галактику запускаем", - говорит Оруджалиев.

Как сообщал "Телеграф", партию американской вакцины Pfizer тоже уже в скором времени обещают привезти в Украину.