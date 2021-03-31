Национальные меньшинства в школе - имеет ли право ребенок получать образование на родном языке

В Украине продолжается языковая реформа. Всю сферу образования перевели на украинский, но есть исключения, которые зависят от требований региона и общества. Например, в школе могут быть классы, где преподают на языке национального меньшинства, к которому принадлежат ученики.

Недавно в сети появлялась информация о том, что в одном из лицеев Ивано-Франковска будут набирать детей в русскоязычный первый класс. Эта новость вызвала широкий резонанс среди украинского сегмента Facebook. Многих пользователей возмутило, что в условиях войны в Украине детей будут учить на русском.

"На сегодняшний день в лицее №3 зарегистрировано 7 детей в первый класс с русским языком обучения. В соответствии с Уставом учреждения - лицей №3 единственный в городе и области, который предоставляет услуги соискателям образования - представителям национальных меньшинств" - это слова заместителя городского головы, которая занимается образовательными вопросами Виктории Дротянко.

"Но самое интересное то, что среди категорий детей, имеющих право на первоочередное зачисление в лицей указано следующее: "дети, которые будут учиться на языке коренного народа". Родителям сообщили, что под "языком коренного народа" понимают русский !!! То есть в класс с русским языком обучения набирают еще и в первую очередь!", - пишет автор поста в Facebook-сообществе "Украиноязычное образование".

Действительно, заместитель городского головы говорила о национальных меньшинствах. Это подтверждает скрин, предоставленный автором поста. Но дальше возмущенный участник "Украиноязычного образования" почему-то делает вывод, что русскоязычные дети являются "коренным народом" Прикарпатья.

Корреспондент "Телеграфа" так и не нашел на сайте лицея №3 города Ивано-Франковска упоминание о "коренном народе русских", однако обратил внимание на правила подачи документов в первый класс.

Согласно информации Министерства образования и науки Украины приоритетное право первоочередного зачисления в 1 класс имеют:

- дети, проживающие на территории обслуживания учебного заведения;

- родные (усыновленные) братья и сестры ребенка, который уже учится в этой школе;

- дети работников этой школы;

- выпускники дошкольного подразделения этой школы (при его наличии).

Ни слова о национальных меньшинствах или об их приоритетности в нормативно-правовом акте от МОН нет.

Согласно закону "О среднем образовании", каждый украинский ребенок имеет право на овладение украинским языком. Законом предусмотрены три модели изучения украинского языка в школах:

1. Для коренных народов Украины, не проживающих в среде своего языка и не имеющих государства, которое может этот язык защищать и развивать. В первую очередь это касается крымских татар.

Такая модель образования предусматривает учебный процесс с 1 по 11-12 классы на двух языках - коренной и украинский.

2. Для школ с национальными меньшинствами, языки которых относятся к языкам ЕС.

Такая модель образования предусматривает учебный процесс с 1 по 11-12 классы на государственном и параллельно родном языках в начальной школе. С 5 класса предметы должны преподаваться не менее 20% на украинском и далее должны увеличиваться постепенно до 40% в 9 классе. В старших классах должно быть не менее 60% государственного языка.

3. Для остальных национальных общин Украины, чьи языки относятся к одной с украинским языковой семье, а также, проживающих на территории, где преобладает их собственный язык, например, русский.

В таких случаях начальная школа преподается языком меньшинства параллельно с изучением украинского, а с 5 класса учебный процесс должен проходить на государственном языке не менее 80%.

В понедельник, 29 марта, автор поста в "Украиноязычном образовании" написал, что все же лицей не будет набирать русскоязычные классы.

"Сегодня мне в личные сообщения написала заместитель городского председателя Ивано-Франковска Виктория Дротянко и заверила, что в этом году Лицей 3 Ивано-Франковского городского совета будет набирать только классы с украинским языком обучения. Спасибо всем за поддержку, огласка снова действует, а со своей стороны будем и в дальнейшем внимательно наблюдать за ситуацией в этом лицее".

Теоретически, ребенок может получать образование на языке нацменьшинств, но для того должно быть сразу несколько условий: больше, чем одна семья желающих; учебное заведение, способно преподавать не только на украинском и громада, которая не будет против желания меньшинства учить своих детей на другом языке.