Хуже всего в Одесской области: в каких регионах растет заболеваемость и смертность от COVID-19 на 1 апреля

В Украине коронавирус поставил очередной рекорд смертей, когда от него умер 421 человек. При этом заболели в стране 17569 человек и хуже всего ситуация в Одесской области.

Об этом 1 апреля сообщает статистика СНБО.

Согласно данным системы мониторинга в Украине за 24 часа больше всего жертв коронавируса в данных областях:

54 человека скончались в Одесской области,

в Киеве 44 пациента умерли от "короны",

30 случаев смерти зарегистрировали в Киевской области,

в Днепропетровской области 30 украинцев ушли из жизни из-за коронавируса,

на Львовщине 25 человек погибли от COVID-19.

Области страны с наивысшим суточным количеством заболевших за сутки:

1305 украинцев заразились в Одесской области,

"корону" подхватили 1150 жителей Киева,

в Хмельницкой области 1142 пациента заболели,

коронавирус подцепили 1141 человек на Львовщине,

в Житомирской области 1037 граждан получили позитивный "ковид-тест".

Напомним, что в Киеве 5 апреля усилят карантин, какие ограничения ждут жителей столицы.