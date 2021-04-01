Хуже всего в Одесской области: в каких регионах растет заболеваемость и смертность от COVID-19 на 1 апреля

В Украине коронавирус поставил очередной рекорд смертей, когда от него умер 421 человек. При этом заболели в стране 17569 человек и хуже всего ситуация в Одесской области.
Об этом 1 апреля сообщает статистика СНБО.
Согласно данным системы мониторинга в Украине за 24 часа больше всего жертв коронавируса в данных областях:
- 54 человека скончались в Одесской области,
- в Киеве 44 пациента умерли от "короны",
- 30 случаев смерти зарегистрировали в Киевской области,
- в Днепропетровской области 30 украинцев ушли из жизни из-за коронавируса,
- на Львовщине 25 человек погибли от COVID-19.
Области страны с наивысшим суточным количеством заболевших за сутки:
- 1305 украинцев заразились в Одесской области,
- "корону" подхватили 1150 жителей Киева,
- в Хмельницкой области 1142 пациента заболели,
- коронавирус подцепили 1141 человек на Львовщине,
- в Житомирской области 1037 граждан получили позитивный "ковид-тест".
Напомним, что в Киеве 5 апреля усилят карантин, какие ограничения ждут жителей столицы.