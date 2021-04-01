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Четверг, 01.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Хуже всего в Одесской области: в каких регионах растет заболеваемость и смертность от COVID-19 на 1 апреля

Хуже всего в Одесской области: в каких регионах растет заболеваемость и смертность от COVID-19 на 1 апреля
09:40 Сегодня Телеграф

В Украине коронавирус поставил очередной рекорд смертей, когда от него умер 421 человек. При этом заболели в стране 17569 человек и хуже всего ситуация в Одесской области.

Об этом 1 апреля сообщает статистика СНБО. 

Согласно данным системы мониторинга в Украине за 24 часа больше всего жертв коронавируса в данных областях:

  • 54 человека скончались в Одесской области,
  • в Киеве 44 пациента умерли от "короны",
  • 30 случаев смерти зарегистрировали в Киевской области,
  • в Днепропетровской области 30 украинцев ушли из жизни из-за коронавируса,
  • на Львовщине 25 человек погибли от COVID-19.

Области страны с наивысшим суточным количеством заболевших за сутки:

  • 1305 украинцев заразились в Одесской области,
  • "корону" подхватили 1150 жителей Киева,
  • в Хмельницкой области 1142 пациента заболели,
  • коронавирус подцепили 1141 человек на Львовщине,
  • в Житомирской области 1037 граждан получили позитивный "ковид-тест".

Напомним, что в Киеве 5 апреля усилят карантин, какие ограничения ждут жителей столицы.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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