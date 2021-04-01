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Магнитные бури в апреле 2021: как уберечься метеозависимым

Магнитные бури в апреле 2021: как уберечься метеозависимым
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В апреле 2021 года населению планеты стоит ожидать существенных магнитных всплесков, среди которых можно выделить два наиболее агрессивных.

В начале месяца прогнозируется незначительный всплеск, но начиная с 8 апреля ситуация ухудшится - магнитная буря достигнет класса G1.

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Штормить будет по 10 апреля. Также второй магнитный всплеск ожидается с 16 по 18 апреля, а далее Солнце будет вести себя более спокойнее.

Напомним, что солнечная активность и ее влияние ощущают на себе наиболее метеочувствительные люди, особенно с хроническими заболеваниями. В такие дни вероятны головные боли, повышенное давление, бессонница, общая слабость организма.

Для того, чтобы минимизировать влияние магнитных бурь, необходимо сбалансировано питаться, пить много чистой, негазированной воды, избегать перегрузок, а также гулять на свежем воздухе (в тенечке).

Ранее "Телеграф" писал, как магнитные бури могут усложнить привычный уклад жизни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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