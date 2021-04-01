Крушение Ан-26 под Чугуевом: мать погибшего курсанта просит о помощи

Произошедшая 25 сентября 2020 года авиакатастрофа под Чугуевом в Харьковской области по сей день остается болезненной раной для родных и близких 26 погибших членов экипажа Ан-26Ш. Для многих это не только тяжелое моральное испытание, но и финансовый груз. Родственники курсантов хотят увековечить их память и обращаются за помощью ко всем неравнодушным.

Так, мать старшего лейтенанта, 29-летнего Ашрафа Мсуя к годовщине гибели ее сына хочет установить ему памятник. Сумма для неё - неподъемная.

"Обращаюсь ко всем, у кого есть возможность помочь. Также обращаюсь к бизнесменам и меценатам: если у вас есть возможность и желание помочь, я с вами лично встречусь, чтобы более подробно рассказать о ситуации", - говорит мать Ашрафа Рима Мхавилла.

Реквизиты:

4149 4993 1033 1226 - Мхавилла Рима Викторовна

Военный самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины потерпел крушение вечером, 25 сентября 2020 года во время захода на посадку в военном аэропорту Чугуева (Харьковская область). Всего на борту находились 27 человек: офицеры и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ имени И. Кожедуба, которые выполняли учебно-тренировочный полет.

В результате крушения 25 человек погибло на месте. Двое курсантов выжили и были доставлены в больницу, но один из них в итоге скончался от полученных ожогов.

В созданной правительственной комиссии пришли к выводу, что крушение стало результатом совокупности факторов. Среди них: отсутствие контроля за организацией полетов, системных нарушений правил выполнения полетов и недостаточной профподготовки экипажа по действиям в особых ситуациях.

Напомним, лидер украинской метал-группы "Тінь Сонця" Сергей Василюк представил новую композицию под названием - "Живые, как ангелы", которую посвятил молодым курсантам, погибшим в результате авиакатастрофы АН-26 вблизи Чугуева.