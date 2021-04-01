"Рельсы целы, и на том спасибо": украинцев неприятно удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)

"Укрзализныця" попала в скандал из-за грязного белья, выданного в поезде № 102 Киев-Херсон.

Об этом сообщил Антон Комаров в Facebook.

"Поезд 102 К "Киев-Херсо"н Укрзализныця - Ukrzaliznytsia", - говорится в подписи к кадрам.

"Благодарим за сервис, очень благодарим", - говорится в подписи к фото, на которых видно грязные простыни и наволочки.

"На ЖД жаргоне это называют "китайцы") В смысле желтое белье", "Рельсы целы и на том спасибо, с такой командой", "Та то ты и нассал на простыни, а теперь обвиняешь", "Я когда-то узнавала статистику. 20-30% белья приходит в состоянии, что требует достирки спеціальними засобами. Из них примерно половина не отстирывается и отправляется на тряпки. После одного рейса в каждом плацкартном вагоне недосчитываются в среднем 3 полотенец на вагон, а купе - 1. Очень хр*ново, что положили такое белье. Но как донести до людей, что не стоит черным кремом мазать на полотенце, а потом на свои ботинки - я не знаю(((" – пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Украине пожаловались на состояние вагонов СВ-класса, которые обслуживает Одесский филиал "Укрзалізниці", рассказав о "прелестях" поездки в одном из них.

Также ранее политик Наталья Бойко рассказала, как в "Укрзализныце" не соблюдают ограничения локдауна, введенные с 8 по 24 января в Украине.