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Василий Теплый 4 апреля: народные приметы и запреты

Василий Теплый 4 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В воскресенье, 4 апреля, почитается память святого мученика Василия Анкирского, священника.

Василий служил священником в Галатийском городе Анкире в IV веке. Он призывал своих прихожан верить в Православие. Когда арианское лжеучение захватило широкие массы, местные ариане смогли лишить священника сана и привели мужчину на суд к императору. Когда Василий отказался отречься от верования, он был подвергнут мучениям, после которых скончался.

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Солнечником день прозвали потому, что в этот день наши предки на рассвете выходили на улицу и всматривались на восход солнца. Девушки могли гадать.

Народные приметы 4 апреля

  • Если на небе синие облака - будет теплый дождь.

  • Если на заре вокруг солнца краснеют круги, значит, год порадует урожайностью.

  • Худо лето, когда солнца нету.

  • Родившиеся 4 апреля становятся хорошими кузнецами и мастерами. Носить им следует алмаз.

Что запрещено делать 4 апреля

  • Запрещено выносить мусор - примета сулит неприятности.

  • Нельзя ремонтировать, заниматься уборкой жилища.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 апреля в Украине пройдут дожди.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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