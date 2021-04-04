Василий Теплый 4 апреля: народные приметы и запреты

В воскресенье, 4 апреля, почитается память святого мученика Василия Анкирского, священника.

Василий служил священником в Галатийском городе Анкире в IV веке. Он призывал своих прихожан верить в Православие. Когда арианское лжеучение захватило широкие массы, местные ариане смогли лишить священника сана и привели мужчину на суд к императору. Когда Василий отказался отречься от верования, он был подвергнут мучениям, после которых скончался.

Солнечником день прозвали потому, что в этот день наши предки на рассвете выходили на улицу и всматривались на восход солнца. Девушки могли гадать.

Народные приметы 4 апреля

Если на небе синие облака - будет теплый дождь.

Если на заре вокруг солнца краснеют круги, значит, год порадует урожайностью.

Худо лето, когда солнца нету.

Родившиеся 4 апреля становятся хорошими кузнецами и мастерами. Носить им следует алмаз.

Что запрещено делать 4 апреля

Запрещено выносить мусор - примета сулит неприятности.

Нельзя ремонтировать, заниматься уборкой жилища.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 4 апреля в Украине пройдут дожди.