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Снег и мороз еще задержатся: синоптик предупредила о новом ухудшении погоды в Украине

Снег и мороз еще задержатся: синоптик предупредила о новом ухудшении погоды в Украине
Обновлено 19:26 Сегодня Телеграф Фото: helendoron.ua

Несмотря на то, что первый месяц весны уже закончился, тепло в Украину идти не спешит. 

О том, что в страну идет похолодание предупредила в своем телеграм-канале синоптик Наталья Диденко. 

"В контексте отключения отопления, замены зимней резины на летнюю, массовых посадок на огородах и полного обновления гардероба на позневесенний я бы не торопилась, а подождала еще немного", - написала она. 

Согласно ее прогнозу, 7 и 8 апреля циклон и похолодание превратят сильные дожди в мокрый снег. 


Как сообщалось ранее, 4 апреля на всей территории Украины ожидаются дожди, а ночью температура воздуха может опускаться до -2 градусов.

Напомним, Диденко подсказала украинцам, где смотреть самый достоверный прогноз погоды.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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