Снег и мороз еще задержатся: синоптик предупредила о новом ухудшении погоды в Украине

Несмотря на то, что первый месяц весны уже закончился, тепло в Украину идти не спешит.

О том, что в страну идет похолодание предупредила в своем телеграм-канале синоптик Наталья Диденко.

"В контексте отключения отопления, замены зимней резины на летнюю, массовых посадок на огородах и полного обновления гардероба на позневесенний я бы не торопилась, а подождала еще немного", - написала она.

Согласно ее прогнозу, 7 и 8 апреля циклон и похолодание превратят сильные дожди в мокрый снег.





Как сообщалось ранее, 4 апреля на всей территории Украины ожидаются дожди, а ночью температура воздуха может опускаться до -2 градусов.

Напомним, Диденко подсказала украинцам, где смотреть самый достоверный прогноз погоды.