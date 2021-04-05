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Какой праздник 5 апреля: народные приметы и запреты

Какой праздник 5 апреля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В понедельник, 5 апреля, православные почитают память преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры.

Никон Печерский является известным церковным деятелем XI века. Он был игуменом Киево-Печерского монастыря с 1078 по 1088 гг., летописцем, православным святым. Некоторые ученые считают, что Никон был автором продолжения Киевского летописного свода 1037 и летописного Свода 1073 - одного из источников "Повести временных лет".

Согласно исследованиям антропологов, преподобный Никон Печерский умер в возрасте 55-60 лет. Его мощи покоятся в Ближних пещерах.

В Никонов день было принято угощать птиц крошками и бережнее относиться к крылатым созданиям как предвестникам весны. Существовала даже присказка: "На Никонов день весна прислала зяблика - гонца".

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Также 5 апреля особенно полезным было пить мятный чай - считалось, что все близкие, родственники будут здоровыми в течении целого года.

Народные приметы 5 апреля

  • Теплый день, но ночью случились заморозки - значит, в апреле будет хорошая погода.

  • Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами - утром ожидай заморозков.

  • Если в полдень видно солнце, то лето будет очень жаркое, а иначе - дождливое.

  • Родившиеся 5 апреля боятся холода.

Что запрещено делать 5 апреля

  • Нельзя лениться и допускать беспорядок.

  • Запрещено обижать птиц.

  • Ссоры и ругань в этот день принесут несчастья.

Напомним, что у католиков 4 апреля началась Пасха. Чем отличается католическое Светлое Христово Воскресенье от православного - узнайте в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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