Какой праздник 5 апреля: народные приметы и запреты

В понедельник, 5 апреля, православные почитают память преподобного Никона Печерского, игумена Киево-Печерской лавры.

Никон Печерский является известным церковным деятелем XI века. Он был игуменом Киево-Печерского монастыря с 1078 по 1088 гг., летописцем, православным святым. Некоторые ученые считают, что Никон был автором продолжения Киевского летописного свода 1037 и летописного Свода 1073 - одного из источников "Повести временных лет".

Согласно исследованиям антропологов, преподобный Никон Печерский умер в возрасте 55-60 лет. Его мощи покоятся в Ближних пещерах.

В Никонов день было принято угощать птиц крошками и бережнее относиться к крылатым созданиям как предвестникам весны. Существовала даже присказка: "На Никонов день весна прислала зяблика - гонца".

Также 5 апреля особенно полезным было пить мятный чай - считалось, что все близкие, родственники будут здоровыми в течении целого года.

Народные приметы 5 апреля

Теплый день, но ночью случились заморозки - значит, в апреле будет хорошая погода.

Ночью 5 апреля видно ясное небо со звездами - утром ожидай заморозков.

Если в полдень видно солнце, то лето будет очень жаркое, а иначе - дождливое.

Родившиеся 5 апреля боятся холода.

Что запрещено делать 5 апреля

Нельзя лениться и допускать беспорядок.

Запрещено обижать птиц.

Ссоры и ругань в этот день принесут несчастья.

Напомним, что у католиков 4 апреля началась Пасха. Чем отличается католическое Светлое Христово Воскресенье от православного - узнайте в материале "Телеграфа".