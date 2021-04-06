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Канун Благовещения 2021: народные приметы и запреты

Канун Благовещения 2021: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

6 апреля православные отмечают канун одного из главных церковных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы. 7 апреля (по новому стилю, 25 апреля - по юлианскому календарю) непорочная дева Мария получила весть о том, что она станет Матерью сына Божьего.

В канун светлого праздника люди активно молились в церкви, уделяли максимальное внимание своим детям и пожилым. А вот в гости ходить было не принято - считалось, что с собой можно вынести из дома удачу и счастье.

Также, в этот день нужно было хорошенько прибраться и навести в жилище порядок, так как в День Благовещения было грехом заниматься любой работой.

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Кроме этого 6 апреля почитается память святого Артемона Селевкийского. С юности он был набожным и нравственным христианином, а позже стал епископом в родном городе Селевкия. Люди всю жизнь почитали его как защитника обездоленных. Умер Артемон Селевкийский в глубокой старости.

Народные приметы 6 апреля

  • Если ночью не слишком холодно, то весна будет ранней.

  • Теплая ночь - примета того, что весна быстро придет.

  • Снег растаял к Благовещению - значит, в этом году снегопадов больше не будет.

  • Родившиеся 6 апреля обычно бывают слишком чистоплотны. Носить им следует аметист.

Что запрещено делать 6 апреля

  • Во второй половине дня запрещается заниматься уборкой и тяжело работать.

  • Нельзя браться за рукоделие.

  • Запрещено ругаться, ссориться, а также обижать животных.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 6 апреля синоптиками прогнозируется существенное похолодание по всей Украине.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты, Благовещения, Благовещения Пресвятой Богородицы.
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