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Вторник, 06.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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В МОЗ выступили за закрытие авиасообщения и комендантский час в Украине (видео)
15:46 Сегодня Телеграф

В связи с ухудшением эпидобстановки из-за Covid-19  в Украине необходимо ужесточить карантин на общенациональном уровне. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявила инфекционист МОЗ, доктор медицинских наук и профессор Ольга Голубовская.

По словам инфекциониста, карантинные ограничения, которые существуют на данный момент, не сильно сдерживают распространение болезни. Поэтому, по словам Голубовской, в стране нужно ввести комендантский час и запретить авиаперелеты не только за границу, но и внутри страны. 

"Когда есть определенные карантинные ограничения, тогда вирус не имеет возможности адаптироваться, видоизменяться и делать из себя еще больше агрессивного агента. Вакцинация — это лишь один из компонентов противодействия инфекционным заболеваниям. Он важен, но он один. Если только вакцинировать и больше ничего не делать, то тогда нужно понять, что мы будем в естественном инфекционном процессе, то есть максимально пострадавшим государством", - убеждена Ольга Голубовская.

По словам эксперта, летом COVID-19 должен быть менее агрессивен. Однако сейчас люди должны максимально изолироваться, особенно после путешествия, так как результаты тестов в 30% случаев могут быть ошибочными. 

Напомним, в Украине за понедельник, 5 апреля, зафиксировали 13 276 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 508 детей и 338 медработников. Это более чем на три тысячи больше, чем днем раннее. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook утром 6 апреля.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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МОЗ, Карантин, Авиасообщение, Ольга Голубовская.
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