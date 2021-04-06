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Вторник, 06.04.2021
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"Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш": Кличко объяснил, что такое медицинский коллапс (видео)

"Лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш": Кличко объяснил, что такое медицинский коллапс (видео)
17:01 Сегодня Телеграф

Мэр Киева Виталий Кличко резко высказался о ситуации с коронавирусом в столице. В эфире "Свободы слова" на ICTV  он назвал эпидобстановку критической. А помочь в этой ситуации, по словам Кличко, могут только локдаун и вакцинация. 

"Если мы сейчас дойдем до предела, когда наступит медицинский коллапс, что будет? Что такое медицинский коллапс? Это когда вам – человеку, который сейчас нас смотрит, станет плохо. И если вам нужна медицинская помощь и вы обратитесь к врачам, вам скажут: "Простите, пожалуйста, мы вам не можем помочь, лечитесь дома, выживайте, читайте "Отче наш" в лучшем случае – возможно, поможет", – сказал Кличко.

Мэр убежден, что те ограничения, которые сейчас ввели в Киеве, не являются столь жесткими, как, к примеру, в других европейских странах. 

"Потому что действительно комендантский час есть во многих странах, во многих странах крупные штрафы – от нескольких сотен до тысячи евро – за неношение масок. Я хотел бы, чтобы все осознали – только от нас зависит, насколько жесткими будут ограничения", – резюмировал Кличко.

Напомним, если локдаун в Киеве, введенный из-за коронавируса с 5 апреля, не окажет необходимого действия, в столице могут объявить чрезвычайное положение. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Виталий Кличко, Киев, Карантин, Локдаун.
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