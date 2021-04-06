Благовещенье 2021: сильные молитвы, которые стоит произнести в этот день

Благовещение Пресвятой Богородицы - праздник, отмечаемый западными христианами 25 марта, а православными 7 апреля по новому стилю. Он установлен в память архангелом Гавриилом Деве Марии благой вести о грядущем рождении Сына Божьего Иисуса Христа.

Благовещение всегда выпадает на дни Великого поста, либо на неделю пасхальных торжеств (Светлую седмицу). Праздник был введен в христианский календарь в IV веке, а с VIII века отмечается как великий праздник.

Для христиан праздник Благовещения имеет особую значимость. Дева Мария - это надежная покровительница всех женщин и детей, к которой обращаются за помощью, например, за освобождением от одиночества или исцелением от бесплодия.

"Телеграф" собрал для вас сильные молитвы о деторождении, любви и замужестве, а также заступничестве, на деньги и богатство.

Молитва о детях

Молитва о замужестве

Молитва о заступничестве

Чтобы порадовать своих близких на Благовещение, поздравьте их красивыми открытками в этот прекрасный день.