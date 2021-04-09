В работе соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp произошел масштабный сбой

Во время работы соцсетей Instagram, Facebook и WhatsApp, ночью 9 апреля случился масштабный сбой в Украине и других странах.

Об этом сообщают данные Down Detector.

Социальные сети и мессенджер были недоступны с 00:30, это видно на скриншотах.

Но уже спустя 20 минут работу сервисов восстановили.

Сбои были зафиксированы в США, Южной Америке, и также в Азии и арабских странах.

Согласно данным ресурса Down Detector, сбои происходили также в ряде стран Европы, таких как Польша, Финляндия и Словакия.

Напомним, что ранее 2 апреля, в РФ суд оштрафовал на 117 тысяч долларов соцсеть Твиттер за отказ в удалении "нежелательного контента".

В тот же день представитель МИД РФ Мария Захарова намекнула, что YouTube в России может быть заблокирован.