Кремль заподозрили в планах заблокировать YouTube

Представитель МИД России Мари Захарова обрадовалась новости о планируемом перезапуске российского видеохостинга Rutube.

Об этом она написала в соцсети Facebook.

"Наконец-то!", - написала она.

Впрочем в комментариях к записи пользователи сети задались вопросом о том, значит ли перезапуск "Рутюба" грядущую блокировку видеохостинга YouTube в России.

"Вопрос не в том, чем пахнет восстановление Рутюба, а в том, чем стал пахнуть Ютюб", - ответила Захарова.

Принадлежащий "Газпрому", сервис Rutube был основан в 2006 году. По данным на 2016 год, сервис занимал 10% рынка онлайн-видеохостингов в России.

Как сообщалось ранее, Роскомнадзор пригрозил соцсети Твиттер полной блокировкой на территории России из-за "запрещенного контента".

До этого РКН поссорился с компанией Google из-за того, что известный пропагандист Владимир Соловьев перестал попадать в тренды Youtube.

Разногласия у россиян возникали и с Facebook из-за блокировки в Instagram телеканала "Крым-24".