В России суд наказал Twitter на $117 тысяч: соцсеть не захотела удалять призывы к протестам

В пятницу, 2 апреля, в России суд оштрафовал на 117 тысяч долларов Twitter за отказы удалять "нежелательный контент".

Как сообщает Радио.Свобода, помимо этой соцсети в судах рассматриваются и похожие дела против Facebook и Youtube.

Претензии "Роскомнадзора" к соцсетям касаются январских сообщений, когда сторонники задержанного оппозиционера Алексея Навального призывали людей выходить на улицы.

Власти РФ расценили такие сообщения, как "подстрекательство подростков" к участию в "незаконных действиях" или "несанкционированных массовых мероприятиях".

Как сообщалось ранее, Навального пытались отравить 20 августа 2020 года. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, так что самолету пришлось экстренно садиться в Омске.

После этого, его эвакуировали в Германию, где врачи нашли следы отравляющего вещества "Новичок".

17 января, после курса реабилитации, он вернулся из Берлина в Москву. Сразу после приземления он был арестован.

19 января на его Ютуб-канале выходит фильм "Дворец для Путина", который произвел широкий общественный резонанс.

После этого по всей стране начались акции протестов.