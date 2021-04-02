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В России суд наказал Twitter на $117 тысяч: соцсеть не захотела удалять призывы к протестам

В России суд наказал Twitter на $117 тысяч: соцсеть не захотела удалять призывы к протестам
Обновлено 22:38 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В пятницу, 2 апреля, в России суд оштрафовал на 117 тысяч долларов Twitter за отказы удалять "нежелательный контент". 

Как сообщает Радио.Свобода, помимо этой соцсети в судах рассматриваются и похожие дела против Facebook и Youtube. 

Претензии "Роскомнадзора" к соцсетям касаются январских сообщений, когда сторонники задержанного оппозиционера Алексея Навального призывали людей выходить на улицы. 

Власти РФ расценили такие сообщения, как "подстрекательство подростков" к участию в "незаконных действиях" или "несанкционированных массовых мероприятиях". 

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Как сообщалось ранее, Навального пытались отравить 20 августа 2020 года. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, так что самолету пришлось экстренно садиться в Омске.

После этого, его эвакуировали в Германию, где врачи нашли следы отравляющего вещества "Новичок".

17 января, после курса реабилитации, он вернулся из Берлина в Москву. Сразу после приземления он был арестован

19 января на его Ютуб-канале выходит фильм "Дворец для Путина", который произвел широкий общественный резонанс. 

После этого по всей стране начались акции протестов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Роскомнадзор, Twitter.
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