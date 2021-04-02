В России суд наказал Twitter на $117 тысяч: соцсеть не захотела удалять призывы к протестам

В пятницу, 2 апреля, в России суд оштрафовал на 117 тысяч долларов Twitter за отказы удалять "нежелательный контент".
Как сообщает Радио.Свобода, помимо этой соцсети в судах рассматриваются и похожие дела против Facebook и Youtube.
Претензии "Роскомнадзора" к соцсетям касаются январских сообщений, когда сторонники задержанного оппозиционера Алексея Навального призывали людей выходить на улицы.
Власти РФ расценили такие сообщения, как "подстрекательство подростков" к участию в "незаконных действиях" или "несанкционированных массовых мероприятиях".
Как сообщалось ранее, Навального пытались отравить 20 августа 2020 года. Во время перелета из Томска в Москву ему стало плохо, так что самолету пришлось экстренно садиться в Омске.
После этого, его эвакуировали в Германию, где врачи нашли следы отравляющего вещества "Новичок".
17 января, после курса реабилитации, он вернулся из Берлина в Москву. Сразу после приземления он был арестован.
19 января на его Ютуб-канале выходит фильм "Дворец для Путина", который произвел широкий общественный резонанс.
После этого по всей стране начались акции протестов.