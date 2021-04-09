Скачать
Пятница, 09.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Веревский купил "обанкротившийся" завод, а заплатил за это каждый украинец: как так получилось?
Веревский купил "обанкротившийся" завод, а заплатил за это каждый украинец: как так получилось?
Число заболевших COVID-19 снова близится к 20 тысячам: данные на 9 апреля
Число заболевших COVID-19 снова близится к 20 тысячам: данные на 9 апреля
"Так много их не было с 2014 года": США взволнованно отреагировали на присутствие российских войск у границ с Украиной
"Так много их не было с 2014 года": США взволнованно отреагировали на присутствие российских войск у границ с Украиной
На Донбассе оккупанты 15 раз открыли огонь по позициям ВСУ: погиб украинский военный
На Донбассе оккупанты 15 раз открыли огонь по позициям ВСУ: погиб украинский военный

Сбитие рейса МАУ в Тегеране: Украина сделала жесткое заявление по действиям Ирана

Сбитие рейса МАУ в Тегеране: Украина сделала жесткое заявление по действиям Ирана
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф

Украинская сторона недовольна поведением Ирана в ходе расследования о сбитом в небе над Тегераном самолете Boeing "Международных авиалиний Украины". Министерство иностранных дел Украины обвинило иранскую сторону в манипуляциях.

Об этом заявила пресс-служба МИД.

Иран не захотел принимать во внимание объективные замечания украинской стороны относительно расследования причин катастрофы. В ответ Тегеран обвинил Киев в неконструктивности. Таким образом, Иран просто манипулирует, утверждая, что дал пояснения. Тегеран настаивает на версии человеческой ошибки как единственно верной. В то же время он так и не предоставил анализ причин и цепи событий, результатом  которых стала атака на самолет. Без фактических доказательств Киев не согласен принимать версию Ирана на веру.

Под стражей всего один человек: в Иране готовят обвинение по делу о катастрофе самолета МАУ

"Украинская сторона со СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение в связи с сбитием  украинского самолета. Иран в рамках указанных механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется", - добавили в ведомстве.

Также Иран до сих пор не выплатил компенсации родственникам погибших.

Напомним, в ООН обвинили Иран в специальном затягивании расследования по сбитому Boeing 737-800. В то же время спецслужбы Канады опубликовали аудиозапись, подтверждающую намеренную атаку иранцев на украинский самолет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
Просмотры: 124

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии": Эйдман высказался о мечтах Путина
02 "Это анекдот": Россия пыталась привлечь Януковича к переговорам по Донбассу
03 "Сепарские" танки уже на передовой: появились фото снаряда, убившего военного на Донбассе
04 "Чтобы всех поразить на пляже летом": Марина Боржемская составила подборку эффективных упражнений для попы
05 "Начнут с пальца - откусят руку": как должна вести себя Украина с Россией в сегодняшних реалиях
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минздрав Украины изменил протокол лечения пациентов с COVID-19: что нового
Минздрав Украины изменил протокол лечения пациентов с COVID-19: что нового
&quot;Матери российских срочников поедут искать сыновей, а найдут трупы&quot;: России предрекли большие проблемы в случае нападения на Украину
"Матери российских срочников поедут искать сыновей, а найдут трупы": России предрекли большие проблемы в случае нападения на Украину
Сбитие рейса МАУ в Тегеране: Украина сделала жесткое заявление по действиям Ирана
Сбитие рейса МАУ в Тегеране: Украина сделала жесткое заявление по действиям Ирана
С Тиной Кароль случился конфуз: &quot;У Потапа глаза на лоб полезли&quot; (видео)
С Тиной Кароль случился конфуз: "У Потапа глаза на лоб полезли" (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь