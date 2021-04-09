Сбитие рейса МАУ в Тегеране: Украина сделала жесткое заявление по действиям Ирана

Украинская сторона недовольна поведением Ирана в ходе расследования о сбитом в небе над Тегераном самолете Boeing "Международных авиалиний Украины". Министерство иностранных дел Украины обвинило иранскую сторону в манипуляциях.

Об этом заявила пресс-служба МИД.

Иран не захотел принимать во внимание объективные замечания украинской стороны относительно расследования причин катастрофы. В ответ Тегеран обвинил Киев в неконструктивности. Таким образом, Иран просто манипулирует, утверждая, что дал пояснения. Тегеран настаивает на версии человеческой ошибки как единственно верной. В то же время он так и не предоставил анализ причин и цепи событий, результатом которых стала атака на самолет. Без фактических доказательств Киев не согласен принимать версию Ирана на веру.

"Украинская сторона со СМИ узнала о десяти лицах, которым предъявлено обвинение в связи с сбитием украинского самолета. Иран в рамках указанных механизмов не уведомил Украину, несмотря на многочисленные запросы, ни об именах и должностях этих лиц, ни даже о статье, которая им инкриминируется", - добавили в ведомстве.

Также Иран до сих пор не выплатил компенсации родственникам погибших.

Напомним, в ООН обвинили Иран в специальном затягивании расследования по сбитому Boeing 737-800. В то же время спецслужбы Канады опубликовали аудиозапись, подтверждающую намеренную атаку иранцев на украинский самолет.