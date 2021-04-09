Доставка пенсий - без "Укрпочты" и не для всех: соцвыплаты в Украине будут выдавать по-новому

Украина меняет правила доставки пенсий и соцвыплат.

Как сообщили в пресс-службе пенсионного фонда, с 1 сентября "Укрпочту", которой сейчас доставляют выплаты, заменят на другие организации. Последние будут обслуживать не всех желающих, а лишь определенные категории населения.

Так, деньги на руки в Украине будут приносить людям с инвалидностью I группы, украинцам, которые не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе, а также пенсионерам старше 80-ти.

Остальные пенсионеры осени они должны будут выбрать банк и оформить счет, на который и будет приходить пенсия. В противном случае деньги будут поступать на текущий счет в "Ощадбанке".

Что же касается компаний по доставке пенсий, их выберут до 1 сентября на конкурсной основе.

Напомним, в будущем сумма начислений для пенсионеров может снизиться на 50%.