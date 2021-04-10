Родительская суббота 10 апреля: что категорически запрещено делать в этот день

У христиан восточного обряда 10 апреля проходит Поминальная суббота, ее еще называют Родительской либо Вселенской. Вселенской ее назвали потому, что в этот день поминают не только родственников, но и других православных.

Об этом сообщили ZN.UA.

Традиции

В Родительскую субботу принято посещать могилы родственников. Также сходить в церковь и поставить свечу за упокой родственников и других дорогих людей.

В этот день можно провести поминальный обед. Но без нарушений поста.

Что нельзя делать в этот день

Запрещено в эту субботу пить алкоголь, даже поминая родных.

На могилах нельзя оставлять алкоголь и табак.

Поминая умерших нельзя их критиковать и вспоминать плохое, а также ругать.

В Родительскую субботу запрещено устраивать шумные вечеринки.

Нельзя ругаться и злословить, а также выяснять отношения.

Работу по дому также стоит отложить на потом.

Напомним, что ранее "Телеграф" собрал календарь пасхальных праздников в 2021 году.