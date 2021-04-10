Родительская суббота 10 апреля: что категорически запрещено делать в этот день

У христиан восточного обряда 10 апреля проходит Поминальная суббота, ее еще называют Родительской либо Вселенской. Вселенской ее назвали потому, что в этот день поминают не только родственников, но и других православных.
Об этом сообщили ZN.UA.
Традиции
В Родительскую субботу принято посещать могилы родственников. Также сходить в церковь и поставить свечу за упокой родственников и других дорогих людей.
В этот день можно провести поминальный обед. Но без нарушений поста.
Что нельзя делать в этот день
Запрещено в эту субботу пить алкоголь, даже поминая родных.
На могилах нельзя оставлять алкоголь и табак.
Поминая умерших нельзя их критиковать и вспоминать плохое, а также ругать.
В Родительскую субботу запрещено устраивать шумные вечеринки.
Нельзя ругаться и злословить, а также выяснять отношения.
Работу по дому также стоит отложить на потом.
Напомним, что ранее "Телеграф" собрал календарь пасхальных праздников в 2021 году.