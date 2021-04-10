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Суббота, 10.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Коронавирус убил почти 400 человек за сутки в Украине: статистика на 10 апреля

Коронавирус убил почти 400 человек за сутки в Украине: статистика на 10 апреля
08:36 Сегодня Телеграф

В украинских больницах зарегистрировали 17463 человека с коронавирусом.

Об этом 10 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. 

Согласно данным Минздрава в стране за 24 часа:

  • в больницы попали 4 709 граждан,
  • 398 человек скончались,
  • 10 722 пациента вылечились от коронавируса,
  • 122 181 человек прошел ковид-тест.

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С начала первого ковид-заболевшего в стране корону подхватили 1 841 137 украинцев, побороли болезнь 1 405 826 пациентов, 36 779 граждан скончались.

За прошлый день в стране зарегистрировали:

  • 1605 случаев в Киеве,
  • на Днепропетровщине 1383 украинца заболели,
  • 1343 жителя Харьковщины подхватили корону,
  • на Львовщине 1342 человека заразились,
  • 1133 гражданина на Киевщине получили диагноз COVID.

Со старта вакцинации в стране  привились 19 858 человек.

Напомним, что ранее исследователи рассказали, как коронавирус может влиять на мозг человека.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Covid-19.
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