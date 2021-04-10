Коронавирус убил почти 400 человек за сутки в Украине: статистика на 10 апреля

В украинских больницах зарегистрировали 17463 человека с коронавирусом.
Об этом 10 апреля сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
Согласно данным Минздрава в стране за 24 часа:
С начала первого ковид-заболевшего в стране корону подхватили 1 841 137 украинцев, побороли болезнь 1 405 826 пациентов, 36 779 граждан скончались.
За прошлый день в стране зарегистрировали:
Со старта вакцинации в стране привились 19 858 человек.
Напомним, что ранее исследователи рассказали, как коронавирус может влиять на мозг человека.