Тепло и солнечно: синоптики озвучили прогноз погоды на 11 апреля

В воскресенье 11 апреля ожидается солнечная погода без осадков.

Об этом сообщили в УГМЦ.

Согласно прогнозу, практически по всей территории страны воздух прогреется до +13 +15 градусов днем и к ночи остынет до +3 +5 градусов. Осадков при этом не прогнозируют по всей территории кроме Донецка и Запорожье, где пройдет небольшой дождик.

В восточных же областях градусники покажут от +10 до +12 градусов, а Харькове будет от +12 до +14 градусов.

В Киеве этот день порадует отсутствием осадков и теплым воздухом, который нагреется до +14 +16 градусов днем и до +2 +4 градусов ночью.

Карта: УГМЦ

Напомним, что ранее завотдела климатических исследований НАН Украины огорчила прогнозом на Пасху.