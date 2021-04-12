"Пока необходимости нет": переболевший коронавирусом Филарет высказался о вакцинации

Патриарх ПЦУ Филарет, недавно переболевший коронавирусом, не собирается вакцинироваться, но заявил, что Церковь этого не запрещает, но при одном условии.

Об этом он заявил в прямом эфире программы "Хард с Влащенко".

"С точки зрения церкви, религии я не вижу никаких препятствий для вакцинации. Церковь не запрещает, но не заставляет (вакцинироваться, - Авт.), - рассказал он.

При этом Филарет уточнил, что ставить прививку от COVID-19, как собственно и от других заболеваний, нужно "добровольно, и когда есть в этом необходимость".

На вопрос о том, собирается ли он вакцинироваться сам, Филарет ответил, что "пока в этом нет необходимости".

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Как сообщал "Телеграф", ранее под Тернополем, в Залещиках скончался священнослужитель, у которого первым в регионе лабораторно подтвердили коронавирус COVID-19.