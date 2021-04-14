Меньше хлеба и сахара, но больше мяса: новые правила питания в украинских школах (инфографика)

Реформа школьного питания, инициированная Еленой Зеленской, существенно снижает содержание сахара в рационе школьного питания (не более 10 граммов на 100 граммов (миллилитров) продукта).

Об этом сообщается на сайте Минобразования.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года предполагаются следующие изменения:

количество сахара уменьшится в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прием пищи;

количество фруктов увеличится до 100 г на один прием пищи;

количество хлеба на 1 прием пищи уменьшится с 60-80 г (до 30-50 г).

увеличение количества мяса предполагается в объемах двух порций (при одноразовом питании в течение пятидневки) по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;

Увеличение количества молочных продуктов до одной порции молока или молочных продуктов ежедневно, а именно:

200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор.

Как сообщал "Телеграф", ранее в мае прошлого года в связи с реформой школьного питания на модернизацию и ремонт пищеблоков в школах правительство выделило 400 млн грн.