Меньше хлеба и сахара, но больше мяса: новые правила питания в украинских школах (инфографика)

Реформа школьного питания, инициированная Еленой Зеленской, существенно снижает содержание сахара в рационе школьного питания (не более 10 граммов на 100 граммов (миллилитров) продукта).
Об этом сообщается на сайте Минобразования.
Кроме того, с 1 сентября 2021 года предполагаются следующие изменения:
Увеличение количества молочных продуктов до одной порции молока или молочных продуктов ежедневно, а именно:
Как сообщал "Телеграф", ранее в мае прошлого года в связи с реформой школьного питания на модернизацию и ремонт пищеблоков в школах правительство выделило 400 млн грн.