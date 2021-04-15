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Четверг, 15.04.2021
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Синоптик рассказала, какой погодой удивит украинцев экватор весны

Синоптик рассказала, какой погодой удивит украинцев экватор весны
05:48 Сегодня Телеграф

В четверг, 15 апреля, Украину накроют дожди, а местами, ближе к Карпатам, мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха 15 апреля в большинстве областей предполагается +10…+16 градусов, на западе - +2…+8 градусов.

Что касается Киева, то столицу накроет циклон, который принесет с собой дожди.

А вот в восточных областях осадков не предвидится. Туда дожди доберутся в пятницу, 16 апреля.

Погода на 15 апреля

Отметим, как сообщила завотдела климатических исследований и прогнозов гидрометеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, после 15 апреля погода станет теплее и можно будет определить погоду в мае. Майские дни будут такими же теплыми как и в апреле.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погоде до конца недели.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Погода, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Карты, Синоптики.
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