Синоптик рассказала, какой погодой удивит украинцев экватор весны

В четверг, 15 апреля, Украину накроют дожди, а местами, ближе к Карпатам, мокрый снег.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика, температура воздуха 15 апреля в большинстве областей предполагается +10…+16 градусов, на западе - +2…+8 градусов.

Что касается Киева, то столицу накроет циклон, который принесет с собой дожди.

А вот в восточных областях осадков не предвидится. Туда дожди доберутся в пятницу, 16 апреля.

Отметим, как сообщила завотдела климатических исследований и прогнозов гидрометеорологического института НАН Украины Вазира Мартазинова, после 15 апреля погода станет теплее и можно будет определить погоду в мае. Майские дни будут такими же теплыми как и в апреле.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погоде до конца недели.