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Криворожский суд вынес приговор пенсионеру, "заминировавшему" квартиру Зеленских

Криворожский суд вынес приговор пенсионеру, "заминировавшему" квартиру Зеленских
15:24 Сегодня Телеграф

В Кривом Роге вынесли приговор 59-летнему мужчине, который сообщил в полицию о бомбе в доме родителей президента Украина Владимира Зеленского. 

Согласно решению Дзержинского райсуда, лжеминер может провести в тюрьме четыре года, если в течение двух последующих лет не нарушит испытательный срок и не совершит какое-либо преступление. 

Вину в содеянном житель Кривого Рога признал. Он рассказал, что 15 февраля около 20:30 он позвонил в полицию и заявил о заминировании квартиры родителей Зеленского. На место тут же отправились взрывотехники, однако ничего опасного у Зеленских не нашли.

Вскоре 59-летнего телефонного террориста арестовали: все это время он находился в СИЗО и вышел на свободу лишь после оглашения приговора. Поступок он объяснил личной неприязнью к президенту и Верховной Раде, а также тем, что получает маленькую пенсию.

Напомним, у Зеленского рассказали о судьбе судей ОАСК после его ликвидации.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Приговор, Кривой Рог, Владимир Зеленский, Лжеминирование.
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